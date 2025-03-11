當天要禁慾！清明節10大禁忌、3生肖「容易卡到陰」

記者黃稜涵／綜合報導

清明節將至，不少人會去掃墓，對此，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，清明節有3個生肖「容易卡到陰」，另外有「10大禁忌」要特別注意，包括當天掃墓後不要直接回家、要禁慾、不要穿新鞋等等，趕快筆記下來！

▲清明節將至，有「10大禁忌」要特別注意。（示意圖／CFP）



小孟老師指出，清明節有3個生肖容易卡到陰，分別是屬「雞」、「蛇」和「猴」。

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雞：建議少去山邊或者溪流較多的地方，因為這些地方比較容易聚陰。

蛇：少去大樹下，或者是森林覆蓋之地。

猴：盡量不要到焚燒紙錢的地方，因為這裡有較多好兄弟，另外也別去一些很冷的地方，因為這些地方容易聚陰。

另外，清明節有10大禁忌要注意：

1. 不要隨意進出老宅

民間相傳，清明節有很多往生靈魂會出沒，因此不要隨便進出老宅，以免遇到戀宅的靈體。

2. 掃墓需在下午5點前打掃完畢

小孟老師表示，早上9點到下午3點是掃墓的最佳時段，因為陽氣最重，這時拜拜較不容易卡到陰氣。5點後為陰陽交界的時間，也比較容易遇到不潔之氣。

3. 不要去有祖先牌位的朋友家

清明節時，很多祖先會回家，如果家中有祖先牌位，祖靈回家容易與你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4. 掃墓完不要直接回家

掃墓後切記不要直接回家，容易將晦氣、陰氣帶回家，建議到附近熱鬧的地方走走再回去。

5. 清明節要禁慾

禁打麻將和喇叭聲音不要開得太大聲。若家中有祖先牌位，記得保持安寧，避免在家中進行房事、打麻將、看電視與聽音樂都要小聲，以免打擾祖先。

6. 拜拜不要拜芭樂

芭樂代表芭樂票，拜芭樂象徵容易被倒帳。另外番茄似血，也盡量不要拜。香蕉代表招你來、釋迦象徵佛祖的頭，建議都不要使用。

7. 不要買新鞋穿上山

鞋音同「邪」，所以清明節當天，如果買新鞋穿上山容易中邪。

8. 不要拍照

到墳墓之地不宜攝影拍照，以免遭到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9. 清明節生日的人不要掃墓

清明節當天生日的人為喜氣，與墳墓邊的煞氣容易沖煞。如果非去不可，建議帶著艾草同行。

10. 不是親人、是外人的人不要亂拜拜

若陪同朋友去掃墓，要特別注意不要亂點香，在旁邊看就好，以免對方的祖先對你產生好感，跟你回家。