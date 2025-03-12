「跟學校請假」帶小孩出國　英國媽被告上法院！1原因慘被罰款

圖文／CTWANT

英國一名母親維爾馬克（Melanie Vermaak）因在學期間帶孩子出國度假，被學校記錄為「未經授權缺席」，最終被法院傳喚並罰款。整起事件發生於2023年聖誕節期間，維爾馬克幫兩個女兒向學校請假，帶著他們飛往南非（South Africa）探望多年未見的家人。即便維爾馬克已提前向學校說明，但校方並不認可，還將維爾馬克告上法院。

《鏡報》報導，維爾馬克表示，她早在2023年7月與9月便向女兒就讀的沃拉西（Wallasey）奧爾德肖學校（Oldershaw School）提前請假，由於希望12月10日提前啟程，因此維爾馬克在出發前一周請學校提供額外作業，讓女兒的學業不會因請假而中斷。

當時校方明確告知維爾馬克，這次缺席可能會導致罰款，即便如此，她仍決定按照原計劃前往南非。而在2024年初，維爾馬克收到法院傳票，但她此前從未與司法單位打交道，這張法院傳票令她相當驚恐。

後來維爾馬克在今年1月24日收到罰款繳交通知，於是她再度提交證據給法院，而法院免除額外的法律與市政費用，但她仍需支付罰款。

針對這起事件，校方發言人表示，維爾馬克之所以被罰款是因學校認定請假事由不符合「特殊情況」（exceptional circumstance）標準。自2013年起，英國教育機構對學期間缺席的自由裁量權已大幅收緊，除非近親去世、家庭成員患重病或服役軍人短暫返家等情形，否則不得准假。而據現行法規，度假並不屬於可接受的特殊情形，因此無法批准維爾馬克的請假申請。

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