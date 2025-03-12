詐領租屋補助金67萬餘元　北市萬華區前里長夫婦遭判刑定讞

▲萬華區游姓里長任內詐領租屋補助金，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

無黨籍的台北市萬華區孝德里前里長游堯堂、徐詠芬夫婦，遭檢方指控，浮報租用的里民活動中心，將月租金2萬2千元浮報到3萬元，每個月賺取價差8千元，總計詐領67萬餘元，因此提起公訴。一審將2夫婦分別判刑，二審逆轉無罪，但更一審又改將游男判刑7年6月，徐女判刑2年、緩刑3年，全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。

游男當選里長後，自2007年1月份就開始租用某處房屋充當里民活動中心，游男也因此向台北市政府申請租金補助金的最高上限3萬元。游男連任後，也繼續租用，一直到2018年12月卸任後，才停止租用該房屋。不過檢方查出，該處房屋實際租金為2萬2千元，游男也每個月開立支票給予房東繳納租金，可見游男藉機詐取補助金的差額8千元，總計11年多以來，詐領高達67萬5千元，因此檢方依照違反《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」，對游男夫婦提起公訴。

法院審理時，游男、徐女否認犯罪，辯稱並非只有發票上的票面金額，有另外再以現金的方式補給房東，並無詐領財物。但房東作證指稱，並未收到其他現金的房租，一審法院認定有罪，將游男判處有期徒刑7年6月、徐女判處有期徒刑3年8月。

案件上訴第二審後，卻出現逆轉判決，高等法院審理後，認為根據里民活動中心的報稅資料，當時就是申報每個月3萬元租金，並無浮報租金的問題，因此高院撤銷一審有罪判決，逆轉改判游男夫婦無罪。不過上訴第三審後，遭最高法院撤銷發回更審。

高等法院更一審審理後，又改依照2人的簽名資料、房東的供詞，認定2夫婦確實有罪，因此改將游男判處有期徒刑7年6月，另外徐女也認定有罪，但考量她犯後態度良好，在本案中又非主導地位，因此改判有期徒刑2年，並宣告緩刑3年的自新機會。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴定讞。