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社會 社會焦點 保障人權

律師團稱「生命隨時有危險」　沈慶京求交保自曝室友幫換引流管

▲▼沈慶京離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲威京集團主席沈慶京於京華城案涉犯行賄、圖利等罪嫌，起訴後曾交保1億元但被撤銷，目前羈押禁見中。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

威京集團主席沈慶京於京華城案涉犯行賄、圖利等罪嫌，目前羈押禁見中，今（11日）被台北地院提訊首度進行準備程序，沈懇求法官准他交保，律師團表示看守所內醫療資源不足，沈不定時發病、隨時處於生命危險中。法官很重視，將盡快函詢台北看守所與醫院，確認沈有無必要保外醫治。

現年77歲的沈慶京去年（2024年）8月30日，在檢方偵辦京華城案時被聲押禁見獲准，期間他數度因病戒護就醫、甚至住院，他當時委任的律師徐履冰、越方如與胡原龍多次替他奔走求交保就醫，一再強調沈健康不佳、有生命危險之虞，都沒如願。

去年12月26日起訴後，北院合議庭2度准許沈慶京交保，保證金從4000萬元提高到1億元，仍接連被高院採納檢方抗告理由、發回北院更裁，合議庭今年（2025年）1月2日改裁定沈與同案被告柯文哲、應曉薇與李文宗均羈押禁見。

沈慶京被起訴後改組律師團，留下徐履冰，加入廖威智與檢察官轉任、曾獲十大傑出青年的蘇振文。法官今開庭時表示，今年1月到昨天共收到5份沈的具保聲請，前3份函詢醫院與關押沈的台北看守所，僅台大醫院明確建議保外醫治，其餘機關認為尚無必要，後2份聲請函還來不及函查意見，因此優先調查此事有無急迫性。

律師團順勢指出沈慶京罹患多重疾病，全身常會不定時從頭抖到腳，發作時極易噎到、嗆咳，在看守所內不僅未必能立刻被發現，護送時也未必有醫護人員在場，甚至沈目前仍靠室友幫他更換腎病的引流管，常反覆感染、服用抗生素治療，有導致敗血症之虞。

律師團指出，調查官與檢察官辦案時，都曾目睹沈慶京發病狀況，當下不敢讓沈喝水吃東西，以免發生意外，律師團建請法官考量沈符合「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒者」的交保條件，或以限制住居等方式代替。

沈慶京有氣無力告訴法官，更換引流管須在無菌環境，他先前反映後，現在所方非假日會由醫護人員替他換管，但假日仍靠室友幫忙，「所方還要我寫同意書，免除室友責任」。沈說上周五（7日）全身又開始發抖，昨天才停歇，今天出庭前剛吃抗生素。

法官表示訝異，質疑戒護就醫「不是治好才送回所內」。沈慶京說不是這樣，而是狀況穩定就送回看守所吃藥觀察，狀況不好才會住院。

法官很重視，強調醫療專業仍須仰賴醫院與看守所回覆，將盡快再度函詢，由合議庭評議後裁定是否准許交保。沈慶京求法官體諒他年邁體弱，實在無法再忍受看守所的環境，「希望法官讓我交保」。

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