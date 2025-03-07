潔淨空氣新革命！　智能清淨機強效去除H1N1流感病毒

圖、文／Dyson提供

冬春交替，氣候變化劇烈，空氣中的有害物質仍對健康造成影響，特別是流感病毒的傳播，除了造成近期搶打疫苗的現象，許多民眾開始關注居家空氣品質，考慮選購空氣清淨機。但如何挑選合適機型，確保有效過濾病菌，成為消費者關心的課題。

空氣品質拉警報 空氣清淨機你挑對了嗎？

看不見的感冒病毒肆虐，加上從室外汽機車廢氣到室內日常活動，如烹飪、清潔等，可能會產生大量的PM2.5、揮發性有機化合物（VOCs），影響空氣品質。此時，配備空氣清淨機成為首要選擇之一。但消費者在選購時，需考量濾網效能、使用坪數及智能偵測功能，以避免因選擇不當而影響淨化效果。

▲Dyson Purifier Hot+Cool De-NOx™甲醛NOx偵測涼暖空氣清淨機HP12搭載HEPA H13濾網，可捕捉99.95%小至PM0.1的污染物。（圖／業者提供，下同）

智能空氣淨化技術 有效捕捉至高99.9%有害物質

市面上的空氣清淨機種類繁多，其中HEPA濾網能有效過濾細懸浮微粒，活性碳濾網則可吸附異味與有害氣體，但隨著現代人對於生活品質的需求提升，往往會以多功能濾網作為首選。因此，Dyson Purifier Hot+Cool De-NOx™甲醛NOx偵測涼暖空氣清淨機，搭載HEPA H13濾網，經過科學實證，可捕捉99.95%小至PM0.1的污染物。此外，HP12的富鉀碳濾網也可淨化氣味和有害氣體，比上一代活性碳多過濾50%二氧化氮*，並透過密封技術將污染物牢牢鎖住，提昇室內空氣淨化效能。

▲Dyson空氣清淨機具有錐形氣流聚合技術，為空間提供理想的淨化效果。

空氣淨化效果受限？氣流倍增技術提升潔淨覆蓋力

大坪數空間使用空氣清淨機時，可能會因氣流循環不均導致潔淨效果受限。因此，具備強勁氣流循環能力的機型，成為消費者購買關鍵。以Dyson空氣清淨機為例，其搭載錐形氣流聚合技術，可產生強力氣流，不僅能有效吸入遠處污染物，還能均勻輸送潔淨空氣至全室，不論是家中的公共活動空間，還是溫馨小臥房，都能有效提供潔淨覆蓋力。

▲許多品牌已將智慧科技融入空氣清淨機設計，隨時隨監測家中空氣品質。

智能監測成趨勢，科技助力空氣淨化

隨著智慧家居概念普及，消費者希望能即時監測空氣品質以便調節使用模式。例如空氣清淨機上的LCD螢幕可顯示汙染物數值，再搭配應用程式遠端遙控與查看空氣品質、濾網更換等，進一步提升空氣淨化的機動性。

在氣候轉換時，除了補充維生素加強免疫能力、戴口罩預防傳染，換季時刻搭配空氣清淨機加強居家空氣淨化，由外而內的增進身體健康讓全家人的相處時光安心無慮。 *空氣清淨機機型與產品效能實驗說明詳情可參考Dyson官網。