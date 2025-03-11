想約「配合度100%爆乳彤彤」援交　28歲男衝超商買3萬點數

▲台南28歲鄭姓男子，身陷色情援交陷阱，幸好市警二分局警方及時勸阻，3萬元保證金險遭詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區1名鄭姓男子，10日晚上10時許在台南市中西區康樂街超商想購買高額遊戲點數，引起店員懷疑報警，結果發現鄭男為了想約網路認識的正妹援交，陷入了「保證金詐騙」圈套，所幸經市警二分局員警勸說，成功保住鄭男攢的辛苦錢。

市警二分局海安派出所所長顏呈叡、警員林煒峻，10日晚上10時許接獲康樂街超商店員通知，有1名28歲鄭姓男子欲購買新台幣3萬元點數卡，疑似遭到詐騙，員警獲報後到場了解。

鄭男表示，前幾天在網路上看見按摩舒壓消費的廣告，便透過LINE加入面容姣好、身材火辣、傲人上圍的美女正妹暱稱「彤彤」為好友，他立刻凍未條，與「彤彤」互換手機電話號碼，相約在康樂街超商前見面按摩援交，鄭男不疑有他，外出到超商後沒見到面，「彤彤」卻稱現在色情按摩援交有風險，擔心警察查緝等老哏，要求鄭男在超商購買三萬元遊戲點數當保證金，才能見面消費。

所長顏呈叡、警員林煒峻，查看鄭男LINE對話紀錄中，女網友「彤彤」以「哥哥」稱呼鄭男，標榜自己是本土正妹、安全乾淨衛生，且她服務內容包含按摩推油指壓乳交等，費用100分鐘3000元，且百分之百配合、絕對完美互動服務，客人還可挑選喜歡哪套性感衣服等語，要鄭男購買3萬元遊戲點數做為見面援交保證金，所幸員警及時攔阻，向鄭男說明此類手法是典型的「色情援交詐騙」一貫手法，美女正妹「彤彤」從頭到尾根本都不會出現，並告知近來多件假援交真詐騙案例，才讓鄭男取消購買遊戲點數的念頭，並感謝警方的及時阻詐，避免受騙。

市警二分局長表示，假援交詐騙都是藉由網路的方便性和隱暱性，利用帥哥美女的大頭貼照片，誘使被害人掉入詐騙陷阱，呼籲民眾，只要聽到「購買遊戲點數、繳交保證金、防警察釣魚等」等關鍵字，就要提高警覺，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案查詢，多一分警覺、少一分風險。