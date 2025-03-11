快訊／海巡、警員查私菸涉貪　公務車資料通報業者...2人聲押

▲彰化地檢偵辦私菸案，海巡署偵防分署員警涉貪，2聲押1交保。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署及警方先前偵辦一起私菸案時，傳出承辦人員涉嫌貪汙、洩密，檢調專案人員昨天出動155人次、大動作搜索38處、帶回28人到案，偵訊至今天中午結束，認定偵防分署林姓及劉姓偵查員涉及財產來源不明、貪汙及洩密等罪嫌、犯嫌重大，經向法院聲請羈押禁見，另一名王姓偵防員警則交保，私菸集團業者則諭知30萬元至3萬元不等金額交保。

彰化地檢表示，本署檢察官蔡奇曉偵辦海巡署偵防分署、台中市、彰化縣等警察機關員警洩密及違反貪污治罪條例等案件，於昨（10）日發動搜索，指揮法務部廉政署肅貪組、中部地區調查組、法務部調查局台中市調查處、內政部警政署政風室、彰化縣及台中市政府警察局督察室等單位，計出動155人次，執行搜索38處所，共約談28人到案，其中20人為被告，8人是證人。

彰化地檢表示，本件係因檢察官偵辦某件私菸查緝案件，另發現有海巡署偵防分署及地方警分局員警，疑將公務查詢車輛資料通報私菸集團成員，因此立案調查。

經專案組吳曉婷主任檢察官、陳鼎文、鄭安宇、楊閔傑、鄭文正、朱健福、張宜群等檢察官偵訊後，認偵防分署林姓、劉姓偵查員別因涉犯貪污治罪條例、財產來源不明、洩漏國防以外秘密及個人資料保護法等、犯嫌重大，經向法院聲請羈押禁見；另被告黃姓員警、王姓員警、私菸集團黃姓及唐姓業者，涉有洩密等犯嫌，各諭知30萬元至3萬元不等金額交保。餘被告均請回。