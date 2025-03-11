彰檢查緝私菸爆貪汙洩密！11警3海巡涉案　共20人列被告

▲彰檢指揮偵辦海巡私菸案帶回28人偵訊。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署疑因查緝海巡署一起私菸案，追出執法人員涉嫌貪汙及洩密，共有28到案，其中20人（14名員警包含3名海巡、私菸集團6人）列被告，上午已經全部偵訊結束，涉案員警包括派出所所長以及1名離職員警，據悉該名離職基層員警去年6月因查詢資料時涉嫌洩密，遭警方主動移送後黯然離職。

據指出，去年台中及彰化警方配合海巡署偵防分署辦案，該名離職基層員警被長官發現查詢系統有異狀，當下便將該員依妨害秘密罪嫌移送地檢偵辦。檢方著手偵辦，發現案情不單純，深入追查發現竟與私菸集團案件有關，台中警方去年底也將非因公查詢洩密的員警查處，主動將相關事證報彰化地檢偵辦。

昨天上午，彰化地檢檢察官蔡奇曉指揮法務部廉政署中部地區調查組、台中市調查處等單位，出動155人，兵分多路，同步搜索搜索38處，其中包含台中市一分局以及刑大、東勢、大雅，及彰化縣刑大及溪湖警方局等分地，共帶回28人到案，有20人（14名員警其中包含3名海巡、私菸業者6人）列被告，上午已經全數偵訊完畢。全案朝涉公務員洩密及貪汙治罪條例等罪嫌偵辦，彰化地檢稍後會做出說明。

