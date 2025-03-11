AIT證實資助黑熊學院：台美共同價值　為民間非營利組織提供資金

▲民進黨立委沈伯洋 。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

新黨議員侯漢廷近日多次指控民進黨立委沈伯洋，指稱其所創辦「黑熊學院」收受「境外勢力」資助。對此，美國在台協會（AIT）發言人11日回應記者詢問時表示，為凸顯共同價值觀，以促進台美合作，就各種民間組織、非營利組織提供資金，這也包括黑熊學院。

侯漢廷近日指控，由沈伯洋創立的黑熊學院，有收受境外勢力資助。他說，2022年募款時還脫口「中國的飛彈打過來，對我們有很大的幫助」，而美國在台協會也曾資助黑熊舉辦基礎營，錢還進個人帳戶；他認為，這可能違反「國安法」，呼籲國安單位介入調查，沈伯洋也應該辭去立委職務。

對此，《ETtoday新聞雲》記者向AIT查證此事，AIT發言人表示，美國在台協會的公共外交部門，為各種民間社會組織、非營利組織提供資金，其中也包括黑熊學院。

AIT強調，主要目的是針對台美共同價值，以拓展「台美合作」，全案也是透過AIT公開的年度計畫、小額捐款來進行。

沈伯洋在昨天（10）的記者會上也表示，2022年他是大學教授，成立組織做研究，最著名的就是「中國滲透指數」，他說，大學教授申請預算，拿各國補助很奇怪嗎？難道拿美國補助就變美國間諜，難道他有拿英國補助就變007？

對於AIT資助黑熊學院辦營隊，被指控是被美方下指導棋一事，沈伯洋表示，申請國科會計畫的話，國科會總會看一下吧，無論做任何計畫或營隊都是如此，否則怎麼知道有沒有做研究計畫？