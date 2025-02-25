新會期再推立委赴中納管又被擋　沈伯洋問「浪子回頭」藍白靜默

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期25日開議，今程序委員會討論下次院會議程，民進黨立委沈伯洋所提的「立委赴中納管」再度遭在野黨提案封殺。沈伯洋會中表示，希望國民黨、民眾黨可以浪子回頭，程序委員會不是擋案子的地方，但藍白對此未多作表示，最終依舊以多數席次阻擋法案。

沈伯洋在程序委員會中向藍白喊話，首先，程序委員會不是擋案子的地方，並沒有這樣的權利，把想要提案的立委擋在門外，一旦擋案，立院網站連要查都不能查，希望新的第三會期浪子回頭，藍白可以聽進去。

沈伯洋也表示，藍白針對他的法案從去年擋到現在，擋的主要原因說是去中國要報審，但對去香港的港澳條例這部分已經到一讀，不知道是沒讀好法條還是雙標。

沈伯洋說，國民黨團總召傅崐萁一直覺得被針對，一直擋，而對於類似的卻讓它進入討論，這不是很奇怪嗎？過去在民間他也早就擬好，那時候傅崐萁根本還沒帶人去中國。這個修法是有高度共識的，民間學者都期待去保護國安，而不是繼續門戶洞開。

最終，藍白仍聯手將「立委赴中納管」封殺。沈伯洋事後表示，看著自己的國安法案，滿坑滿谷，卻始終無法推進，只能嘆氣，我們擋下了一些惡法，但還有更多的戰役在前方；我們提出好的法案，卻一直被無情卡死，不過，我們仍然會繼續努力，因為這個國家值得更好的未來。