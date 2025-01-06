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彰投雲開放濁水溪流域漂流木撿拾　若轉賣須登記、印記木須通報

▲林業保育署南投分署自即日起公告開放濁水溪流域漂流木撿拾。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲林業保育署南投分署自即日起公告開放濁水溪流域漂流木撿拾。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投、彰化及雲林3縣政府已公告，自即日起至下次中央氣象局發布陸上颱風警報為止，開放設籍3縣居民自由撿拾濁水溪流域之漂流木；林業保育署南投分署籲請民眾撿拾時應注意自身安全，如對撿拾地點及內容尚有疑義者，可至3縣政府與南投分署各工作站或分站洽詢。

開放自由撿拾之範圍為濁水溪中上游（卜溪吊橋以下至新武界引水隧道過河段以上之主河道，不含武界壩水庫蓄水範圍及霧社水庫蓄水範圍）、濁水溪中下游（孫海橋以下，不包含集集攔河堰蓄水範圍）、陳有蘭溪（和社橋以下）及清水溪流域（龍門大橋以下）之主河道，但不包含水庫蓄水範圍、本分署國有林地及支流區域。

▲林業保育署南投分署自即日起公告開放濁水溪流域漂流木撿拾。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署自即日起公告開放濁水溪流域漂流木撿拾。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，開放撿拾區域之漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切且無政府註記或烙印標記者，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，均可自由徒手撿拾、直接攜回作為自行使用之薪材或蒐藏品，但不得使用機具撿拾。

▲林業保育署南投分署自即日起公告開放濁水溪流域漂流木撿拾。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署提醒，如撿拾之漂流木可能再行轉賣或出售，或因撿拾量體龐大需動用車輛進行載運時，拾得人應攜帶身分證件、於上班時間之上午9時30分至下午3時30分到公告內設置之林產物檢查站辦理登記，以領取官方登記文件，取得漂流木合法產權證明；其中如有貴重木，採逐支登記，非貴重木採整批重量登記。

南投分署李政賢處長指出，如漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地分署運回保管，後續將依《民法》第810條拾得漂流物規定，給予拾得者林產物價金十分之一做為報酬；相關最新資訊，可於「農業部林業及自然保育署-國產材專區-漂流木專區」（https://www.forest.gov.tw/Driftwood）查詢。

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