　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

環境部和水利署推「透明淡水河」　彭啓明：盼像塞納河能游泳

▲▼台北市社子島淡水河上2人落水。（圖／記者黃彥傑攝）

▲彭啓明期盼淡水河跟巴黎塞納河一樣可以游泳。（資料照／記者黃彥傑攝）

文／中央社

環境部國環院今天與經濟部水利署簽署合作備忘錄。環境部長彭啓明表示，和水利署將有更進一步的合作，後續包含透明淡水河計畫會盡速展開，期盼淡水河跟巴黎塞納河一樣可以游泳。

環境部國家環境研究院與經濟部水利署今天簽署合作備忘錄，積極開展氣候變遷減緩、調適、治理技術等應用研究。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啓明致詞時表示，環境部與水利署有很多的合作，在淨零上，水利署是第一個執行碳足跡的公部門；而水利署也是首個將河川地、水庫種樹、獲得碳權的部門。

彭啓明說，第3是對河川整治，後續環境部水質保護司會與水利署合作，執行透明淡水河計畫，期盼淡水河「跟巴黎塞納河一樣可以游泳」；第4是二仁溪的整治，希望未來3年內能解決；最後則是加強氣候變遷調適，水利署有很多案例，如百年大旱，產業界都沒有太嚴重的影響，都是水利署的作為。

彭啓明接受媒體聯訪時補充，「透明淡水河」平台未來幾個月內會推出，類似空氣品質監測般，讓附近居民知道什麼時候水質會比較差。

水利署長賴建信說，在淡水河附近已經有時多監測站，將這些資料盤點，看哪些地方有潛在污染源，就可以採取相應的措施；氣候變遷對海水潮差的變動，可能對淡水河水量排出也會有影響，今年起會啟動新計畫，針對極端氣候對水量的影響，進一步延伸到水太髒的問題。

賴建信致詞時表示，過去水利署大多都是用物理的方式處理水資源，未來可以與環境部合作透過化學的方式治理；科技無論如何發展，水是剛性需求，在尋找適當生活的地方，水是非常重要的元素；行政院去年起非常重視，致力於水情永續的推動，特別是空間資料的整合，從部門治理跨到國家治理層次。

國環院長劉宗勇致詞時表示，環境資源與水利署是脣齒相依，氣候變遷的暴雨、乾旱，會反映在水資源的管理，調適要超前部署，如海平面上升、地下水變動，希望透過科學研究加強。

環境部表示，未來雙方開創合作的重點將包括氣候變遷跨域調適、治理、污染防制等議題，同時運用流域系統性治理規劃與流域數值模式結合於氣候風險調適，以達到循證治理的目標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女國道未繫安全帶挨罰！不滿提告：我胸部大會破皮
21歲女接客亡！裸身陳屍曼谷飯店　最後身影曝光
柯爸離世　陳佩琪曝3張合照悼：懷念您
爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術
快訊／柯爸病逝！柯媽媽「邊走邊掉淚」悲赴殯儀館
快訊／咖哩大神超猛神射秀　奪2025全明星賽MVP
快訊／大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了
柯爸反對柯文哲從政　228事件失去父親「不想再失去兒」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳鴻震妻指夫「撞三」遭設計　週刊曝「偷吃新鐵證」

爆日春用爛木瓜後收私訊！「用1方式」就知她家地址　網力挺打氣

「詭異夜吼」傳遍半個台北　氣象署、專家研判：無關地震天氣

被爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術

環境部和水利署推「透明淡水河」　彭啓明：盼像塞納河能游泳

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

你的人生必需品是什麼？超準心測找到你的靈魂渴望！

DK開撕孫生！「1天破170萬觀看」狠虐道歉片　大票人被圈粉

「表面花心、內心專情」TOP4星座男！射手、雙子皆上榜

這週該衝還是該躺？十二星座2／17-2／23開運指南大公開

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

陳鴻震妻指夫「撞三」遭設計　週刊曝「偷吃新鐵證」

爆日春用爛木瓜後收私訊！「用1方式」就知她家地址　網力挺打氣

「詭異夜吼」傳遍半個台北　氣象署、專家研判：無關地震天氣

被爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術

環境部和水利署推「透明淡水河」　彭啓明：盼像塞納河能游泳

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

你的人生必需品是什麼？超準心測找到你的靈魂渴望！

DK開撕孫生！「1天破170萬觀看」狠虐道歉片　大票人被圈粉

「表面花心、內心專情」TOP4星座男！射手、雙子皆上榜

這週該衝還是該躺？十二星座2／17-2／23開運指南大公開

「柯爸」柯承發辭世　吳靜怡發文悼念：謝謝曾經分享給我的一切

慶元宵！西螺福興宮狂湧1.1萬人　 北港燈會延長展期至3月2日

「柯爸」病逝享耆壽94歲　朱立倫：盼柯文哲、柯家人節哀珍重

王仁甫、季芹夫妻飛日本挑戰！　正式達成喜宣布「多了一個新身分」

針對《幻獸帕魯》？任天堂申請23項專利...幾乎全被駁回

巨胸寫真女星不倫黨主席！　醜聞曝光消失3月卻爆紅…寫真集賣光

勇鷹高教機首次失事　漢翔：全力配合調查

台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬

嘆柯爸等不到柯文哲離開看守所　徐巧芯悼念：藍白共同改革司法

守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

生活熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

威力彩31槓今晚飆14億　4星座、4生肖偏財旺

即／控日春用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

台灣人最愛通訊軟體揭曉！輾壓臉書、IG

獨／網友再揭日春木瓜牛奶積欠薪水

孫生、酷炫被炎上！他號召「抵制反骨產業鏈」

口舌爭端不斷！12星座「最新運勢」來了

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

下波挑戰強烈冷氣團　最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

氣候變遷威脅升級　學者示警台灣須嚴防豪雨與熱浪衝擊

氣候變遷威脅升級　學者示警台灣須嚴防豪雨與熱浪衝擊

美國總統川普上任，便宣布退出巴黎氣候協定。中研院學者憂心全球氣候災難很快來臨，台灣有可能發生超大的豪雨、頻繁的熱浪及持久的乾旱；除了仍要極積減碳，也要立即展開氣候調適。

奇美實業CDP氣候變遷問卷榮獲A級最高評價

奇美實業CDP氣候變遷問卷榮獲A級最高評價

台灣大哥大永續表現領先全球！五度獲CDP最高等級刷歷史紀錄

台灣大哥大永續表現領先全球！五度獲CDP最高等級刷歷史紀錄

氣候變遷釀美國20兆損失！　5年逾84起天然災害

氣候變遷釀美國20兆損失！　5年逾84起天然災害

葉丙成徵千名臉友幫轉貼教育政策　彭啓明響應：沒經費無法宣傳

葉丙成徵千名臉友幫轉貼教育政策　彭啓明響應：沒經費無法宣傳

關鍵字：

環境部水利署氣候變遷淡水河彭啓明

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面