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社會 社會焦點 保障人權

騙走268萬！手機護照還在詐團手上　馬來西亞車手繼續羈押

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

馬來西亞男子韓學俊入境台灣淪為詐騙集團車手，前後4次騙走被害人268萬元，被警方逮獲，遭檢方聲押禁見獲准，收押期即將到期，法院以集團成員上有不詳成員未到案，且手機、護照被詐騙集團收走，依照他參與犯罪之情節，如任被告在外，有事實足認被告有勾串共犯之虞駁回，裁定延押2個月，但准予解除禁止接見、通信。

屏東地院裁定書指出，韓學俊因詐欺等案件，前經本院於民國113年12月19日訊問後，認其涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪等罪，嫌疑重大，且有刑事訴訟法第101條第1項第1款、第2款所定羈押原因，非予羈押顯難進行審判於同日裁定執行羈押禁止接見、通信。

經一次延押，羈押期間即將屆滿，經本院於3月4日訊問被告，並審酌被告就前揭罪嫌均已坦承，並有如起訴書所載各項供述、非供述證據在卷可佐，足見被告涉犯前揭罪嫌，犯罪嫌疑確屬重大。又被告於本案持偽造特種文書之工作證並出示行使之，所為旨在取信告訴人，並隱匿其個人身分以規避刑責，且被告為馬來西亞國籍人，在臺無固定之住居所，有事實足認有逃亡之虞。且查，被告加入詐騙集團，集團成員上有不詳成員未到案，而被告又自承其手機、護照被詐騙集團收走，依照被告參與犯罪之情節，如任被告在外，詐騙集團成員極可能與被告聯繫，並以手機、護照作為要脅被告配合串供，有事實足認被告有勾串共犯之虞。是以被告現仍有羈押原因，至為明確。

審酌被告所犯前揭罪嫌，均對社會治安造成重大危害，經權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，本院認若未予羈押，僅以具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以祛除被告逃亡、勾串共犯之疑慮，無從擔保將來審判程序之順利進行並確保將來刑之執行，是以繼續羈押被告，應屬適當、必要，合乎比例原則，爰裁定被告自114年3月19日起延長羈押2月。

惟審酌被告於審理中始終坦承犯行，且於114年2月18日經本院宣判有罪，依被告犯後態度與目前訴訟進度，被告翻供及與詐騙集團共犯串證之可能性應已有所降低，無再禁止被告接見、通信之必要，爰自即日起解除禁止接見、通信

綜上，被告原羈押原因仍存，且有繼續羈押之必要，復不能以具保、限制住居等手段代替羈押；裁定被告應自3月19日起，延長羈押2月，並自即日起解除禁止接見、通信。

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