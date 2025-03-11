遭冒名舉辦小小廚師　王品發聲明：體驗是假的「不要加Line」

▲王品發聲明，沒有舉辦小小廚師體驗活動。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

近來詐騙案件層出不窮，王品集團旗下西堤、陶板屋、夏慕尼、原燒、和牛涮等各品牌，遭不肖人士宣稱租借場地舉辦「小小廚師」體驗活動，意圖誤導民眾點擊連結、加入Line群組進而騙取個資。王品今日表示，請民眾不要加入任何不明群組，並提供任何重要個資，以免遭不肖人士利用。

王品表示，近期詐騙集團利用民眾對集團的信任，宣稱租借品牌場地舉辦「小小廚師」活動，在Facebook、Instagram等社群投放廣告，誤導民眾點擊連結、加入Line群組，以報名活動話術誘導民眾騙取個資。像是在群組中提供姓名、手機號碼或電子郵件等個資，恐遭不肖人士用來詐騙或其他犯罪活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王品集團官網、王品瘋美食App、各品牌官方社群平台也發布防詐騙公告。（圖／王品提供）

王品聲明，集團旗下各品牌皆無舉辦「小小廚師」活動，也無租借場地給任何單位，請民眾小心提防各種詐騙手法，保護個資，遠離不明LINE群組邀約。如有相關疑問，請撥打165反詐騙專線。

對於層出不窮的詐騙案件，王品表示，針對詐騙廣告展開蒐證、檢舉，向警方報案，並將追究相關民刑事責任。集團官網、王品瘋美食App、各品牌官方社群平台也發布防詐騙公告，提醒民眾提高警覺，切勿相信詐騙廣告，點擊任何蒐集個資的連結、加入來路不明的Line聊天群組，避免上當受害。