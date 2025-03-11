狠男13刀砍死鄰居夫妻一審重判死刑　關鍵證物血衣首曝光

▲吳姓嫌犯殺害鄰居逃逸，將犯案血衣、外套、鞋子丟棄。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市63歲吳姓男子長期自認樓上的羅男一家長期發出噪音，2023年9月間竟持刀砍殺羅男夫妻，死者2名孩子還目擊過程，高雄地院昨10日下午依殺人罪判處吳嫌死刑，吳嫌犯案逃逸時將血衣等相關證物丟棄的相片也曝光，成為判刑的一大關鍵證物；而目前正積極偵辦前鎮分屍案的檢、警專案小組也因此案受到激勵，希望積極鞏固相關事證，早日將碎屍魔張介宗繩之於法。

這起震驚社會的案件發生在2023年9月15日上午7時許，住在苓雅區某大樓13樓的63歲吳姓男子，長期自認14樓的羅男一家長期發出噪音，持刀上樓將羅姓夫妻砍殺，而報案的是死者的2名年幼兒子，當時正準備出門上課，目睹兇案過程後，嚇得穿著校服緊急衝到樓下管理室大喊求救，「我爸爸、媽媽被殺了」。

吳嫌犯案後立即逃離現場，並騎著機車一路南下，沿途還丟棄行兇時穿著的外套和藍色上衣，也多次被監視器捕捉到身影，警方循線追緝，最終在屏東縣枋寮鄉臨海路上發現僅穿著白色吊嘎的吳嫌，隨即上前將他壓制，並且上銬帶回。

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男（中）一審被判死刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

吳嫌在檢、警偵辦過程中一度坦承犯案，還要求盡快判他死刑，不料，在法庭上吳嫌又翻供否認犯行，也讓被害家屬痛批吳男毫無悔過之心，要求法官判處重刑，高雄地院昨天一審宣判，依殺人罪判處吳男死刑，其中一個重要關鍵，就是檢、警在偵辦過程中，找到被吳男丟棄的血衣、鞋子等證物，並驗出被害人相符的DNA、血跡等生物跡證，成為吳男犯罪鐵證。

目前偵辦前鎮碎屍案的專案小組指出，凶嫌張介宗與殺害鄰居的吳嫌一樣，犯後態度差且否認到底，但目前專案小組已掌握凶刀、噴濺血跡、被害人只進未出影像畫面等相關生物跡證，因此對於吳嫌一審被判死感到相當振奮，希望未來也能根據掌握的事證，讓碎屍魔張介宗早日接受法律制裁。