【廣編】超簡單就能愛地球！Taiwan Duck 拍MV唱給你聽

▲台灣大哥大推大可愛地球。

圖、文／台灣大哥大提供

近期，由台灣大哥大推出的新活動廣告在網路上走紅，從影片一開場，輕快的音樂就像魔法一般抓住你的耳朵，畫面的創意更是花招百出，讓人想大喊「這也太可愛了吧！」心裡像被注入一股暖洋洋的力量，瞬間覺得人生都美好了。這支影片的重點看起來是在把行動+光纖的「好速成双」，用在外5G、到家開Wi-Fi，可以節能減碳愛地球的訴求，用洗腦的音樂與Duck可愛療愈的形象、簡單易懂的方式，淺移默化的植入觀眾腦中。

廣告裡熟悉的「台灣DUCK」角色賣萌登場，廣告想要傳達給消費者的訴求：集合每一個人養成在家切換 Wi-Fi 的小小動作，不僅能提升行動基地台的運作效率，更能節能減碳愛地球，為地球省下足以改善環境的巨大資源。每回想到家後自動打開Wi-Fi，就彷彿在替地球蓋上一件薄薄的保護衣，隨手之間便延續了可貴的永續精神。

台灣大哥大「好速成双」是其中一個亮點。對在外需要高速5G、回家也想用光纖網路飆網的人來說，透過月付1,599元方案，等於用 5G 吃到飽的資費再加$200，就能外出使用不限流量的 5G 行動網路，同時還能享受家中光纖 1Gbps 的大頻寬，等於花少許預算卻為自己的網路便利和愛護地球「雙重升級」。