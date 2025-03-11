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社會 社會焦點 保障人權

嬤帶火腿腸回台給金孫當點心...被罰20萬　嫌罰太重嗆「這1句」

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲七旬婦自中國大陸攜豬肉火腿腸入境遭罰20萬，士林分署高書記官主動聯繫勸說許婦自動繳款。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

注意！新北市汐止區70歲許姓婦人去年底自中國大陸搭機返台，因隨身攜帶0.54 公斤豬肉火腿腸，未申報檢疫，違反《動物傳染病防治條例》，遭農業部動植物防疫檢疫署桃園分署開罰20萬元。由於許婦未在期限內繳納罰款，案件於移送法務部行政執行署士林分署強制執行，所幸經分署耐心溝通，順利追回罰款。

士林分署經調查發現，許婦名下持有多檔上市公司股票，具備繳納能力，推測她可能只是遺忘或不願繳款，於是主動聯繫並勸導。經高書記官主動聯繫勸說，許婦最終於3月3日全額繳清罰款，避免財產遭查扣、法拍。

據了解，許婦當時前往中國旅遊，回程時購買火腿腸打算帶回家給孫子當點心吃，未料在台灣入境時遭海關攔查並當場沒收。她對此頗有微詞，認為自己年紀大，對相關規定不熟悉，甚至質疑：「既然不能帶，直接銷毀就好，為什麼還要罰這麼多？」

士林分署經調查發現，許婦名下持有多檔上市公司股票，具備繳納能力，推測她可能只是遺忘或不願繳款，於是主動聯繫並勸導。經執行人員耐心說明後，許婦最終於 3 月 3 日全額繳清罰款，避免財產遭查扣、法拍。 ???? 許婦質疑「直接銷毀就好？」　仍乖乖繳清罰款 據了解，許婦當時前往中國旅遊，回程時購買火腿腸打算帶回家給孫子，未料在台灣入境時遭海關攔查並當場沒收。她對此頗有微詞，認為自己年紀大，對相關規定不熟悉，甚至質疑：「既然不能帶，直接銷毀就好，為什麼還要罰這麼多？」 然而，鑑於非洲豬瘟疫情尚未根除，防檢單位為避免防疫破口，依法對違規攜帶豬肉製品入境的旅客，處以最高 100 萬元罰鍰。士林分署執行人員耐心向許婦解釋，並提醒若不繳納，財產恐遭查封，甚至可能被限制出境或拘提管收。經過一番勸說，許婦終於點頭繳清罰款。 ???? 政府嚴防非洲豬瘟　提醒勿攜帶肉製品入境 非洲豬瘟疫情持續威脅全球養豬產業，一旦傳入台灣，恐造成嚴重經濟損失。士林分署呼籲，民眾切勿違規攜帶或郵寄豬肉製品入境，否則不僅面臨高額罰款，財產還可能遭查扣或強制執行。 此外，士林分署提醒，若民眾因違規攜帶豬肉製品遭罰，應儘速繳清或申請分期付款，避免影響自身財產安全及出入境自由。更多資訊可至士林分署官網（http://www.sly.moj.gov.tw） 查詢。

▲請勿攜帶肉製品入境。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，鑑於非洲豬瘟疫情尚未根除，防檢單位為避免防疫破口，依法對違規攜帶豬肉製品入境的旅客，處以最高100 萬元罰鍰，非洲豬瘟疫情持續威脅全球養豬產業，一旦傳入台灣，恐造成嚴重經濟損失。

士林分署呼籲，民眾切勿違規攜帶或郵寄豬肉製品入境，否則不僅面臨高額罰款，財產還可能遭查扣或強制執行。此外，提醒，若民眾因違規攜帶豬肉製品遭罰，應儘速繳清或申請分期付款，避免影響自身財產安全及出入境自由。更多資訊可至士林分署官網（http://www.sly.moj.gov.tw） 查詢。

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