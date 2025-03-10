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大陸 大陸焦點 特派現場

藝人轉發「台灣必歸」　邱垂正譴責：甘願淪為統戰樣板

 

 記者陳冠宇／台北報導

對於部分台灣藝人轉發央視「台灣必歸」，陸委會主委邱垂正今（10）日親自拍攝影片進行譴責。他批評這些藝人「甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態」，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒，陸委會將依照兩岸條例相關規範進行查處。

大陸外長王毅近日在兩會期間稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」。隨後，上百名藝人轉發央視貼文，侯佩岑則是第一個轉發的台灣藝人，歐陽娜娜、歐陽娣娣、陳昊森、趙又廷、張韶涵、文淇也紛紛跟進。

邱垂正在影片中表示，中華民國是主權獨立的國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，極少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，多次唱和中共官方損害我國家主權，嚴重傷害台灣利益，相信大部分台灣人民都予以嚴厲譴責。

他指出，中共長期以政治意識形態強力介入藝文影視環境，審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻，就會動員台灣藝人政治表態，此種蠻橫作法，凸顯兩岸體制根本差異，與赴陸發展的風險。

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 陸生來台爭議 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正說，「我們尊重每個人對於文化、民族的認同，但捍衛國家主權與自由民主，是台灣共識與核心利益之所在，是不能逾越的底線。」

邱垂正強調，台灣藝人雖在陸發展不易，但不應該為個人私利或特定政治意圖，傷害養育、栽培他們的台灣這塊土地與人民，此次部分藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒。

邱垂正呼籲，這些藝人應立即停止損害國家主權作為，且相關藝人實際長期居住在中國大陸，或有人利用所謂「台灣藝人」身分刻意混淆視聽，如有違反兩岸條例第33條之1與中共黨政軍進行合作行為，或有違法取得中國大陸戶籍身分情形，政府將依兩岸條例相關規範進行查處。

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