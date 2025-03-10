想瘦身又想吃好料！漁業署：吃高蛋白、低脂肪草蝦增肌減脂

▲蝦子是低熱量、高蛋白的食物。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

春雷響起，萬物復甦，氣溫逐漸回暖，穿短袖季節即將到來，經過一個冬天的「囤積」，不少人開始思考如何讓身形更緊實、減脂，農業部漁業署近日在臉書發文指出，特別推薦增肌減脂期吃草蝦，當作優質蛋白質來源，不僅低脂低熱量，還富含維生素，能幫助維持身體機能，並提供肌肉修復所需的營養素，是不可錯過的好食材。

許多人在減脂餐中首選雞胸肉，但其實草蝦的蛋白質含量同樣豐富，每100克草蝦約含20克蛋白質，脂肪含量卻不到1克，草蝦的天然鮮甜很受到饕客青睞，而且含有維生素B12等營養成分，有助於維持身體正常機能，尤其在春天天氣變化大、容易感冒的季節，可以當成營養補給以及健康飲食的來源。

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根據農業部漁業署的說明，草蝦屬於大型蝦類，外觀呈現墨綠色至深褐色，尾部帶有黃棕色與黑褐色橫紋，早期以野生撈捕為主，直到1980年代台灣成功開發草蝦養殖技術，並搭配急速活凍技術，讓消費者能全年享受新鮮草蝦，目前市面上的草蝦多為養殖品，品質穩定、口感Q彈，特別適合健身族群作為日常蛋白質補充來源。

▲農業部漁業署指出，常見的兩款草蝦。（圖／取自農業部漁業署臉書）

想要吃草蝦，要先學一下怎麼分辨，農業部漁業署指出，常見的兩款草蝦的差別。

草對蝦，俗稱草蝦：身體暗綠色，大型個體成紅褐色，背面覆有土黃色及黑褐色橫帶。

短溝對蝦，俗稱熊蝦（海草蝦）：身體成紅褐色至淡棕色或暗綠色，背甲具泥黃色的橫帶。

不管是哪一種草蝦，趁著新鮮川燙、清蒸、燒烤或快炒都很美味，最多人推薦簡單又能呈現蝦肉鮮甜的料理方式其實是川燙法，要煮之前將蝦從冷凍放到水中充分退冰，等水大滾直接把蝦放進去川燙50 秒，就可以享受到鮮甜的滋味喔！