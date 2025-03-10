　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想瘦身又想吃好料！漁業署：吃高蛋白、低脂肪草蝦增肌減脂

▲▼草蝦,農業部漁業署,增肌減脂。（圖／取自photoAC）

▲蝦子是低熱量、高蛋白的食物。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

春雷響起，萬物復甦，氣溫逐漸回暖，穿短袖季節即將到來，經過一個冬天的「囤積」，不少人開始思考如何讓身形更緊實、減脂，農業部漁業署近日在臉書發文指出，特別推薦增肌減脂期吃草蝦，當作優質蛋白質來源，不僅低脂低熱量，還富含維生素，能幫助維持身體機能，並提供肌肉修復所需的營養素，是不可錯過的好食材。

許多人在減脂餐中首選雞胸肉，但其實草蝦的蛋白質含量同樣豐富，每100克草蝦約含20克蛋白質，脂肪含量卻不到1克，草蝦的天然鮮甜很受到饕客青睞，而且含有維生素B12等營養成分，有助於維持身體正常機能，尤其在春天天氣變化大、容易感冒的季節，可以當成營養補給以及健康飲食的來源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據農業部漁業署的說明，草蝦屬於大型蝦類，外觀呈現墨綠色至深褐色，尾部帶有黃棕色與黑褐色橫紋，早期以野生撈捕為主，直到1980年代台灣成功開發草蝦養殖技術，並搭配急速活凍技術，讓消費者能全年享受新鮮草蝦，目前市面上的草蝦多為養殖品，品質穩定、口感Q彈，特別適合健身族群作為日常蛋白質補充來源。

▲▼草蝦,農業部漁業署,增肌減脂。（圖／取自農業部漁業署臉書）

▲農業部漁業署指出，常見的兩款草蝦。（圖／取自農業部漁業署臉書）

想要吃草蝦，要先學一下怎麼分辨，農業部漁業署指出，常見的兩款草蝦的差別。

草對蝦，俗稱草蝦：身體暗綠色，大型個體成紅褐色，背面覆有土黃色及黑褐色橫帶。

短溝對蝦，俗稱熊蝦（海草蝦）：身體成紅褐色至淡棕色或暗綠色，背甲具泥黃色的橫帶。

不管是哪一種草蝦，趁著新鮮川燙、清蒸、燒烤或快炒都很美味，最多人推薦簡單又能呈現蝦肉鮮甜的料理方式其實是川燙法，要煮之前將蝦從冷凍放到水中充分退冰，等水大滾直接把蝦放進去川燙50 秒，就可以享受到鮮甜的滋味喔！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
杜特蒂被通緝！　7000警力追捕
輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘋果創辦人喬布斯領結拍出117萬天價！祖克伯格最愛連帽衫拍價翻數十倍

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！「台北市」少最多

硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

高雄某科大電腦室突噴「咖啡色液體」學生跳桌逃跑　校方回應了

《富爸爸窮爸爸》作者警告「史上最大股災」要來了　建議投資3大資產

婆家門禁10點！她和老媽聊嗨「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

基隆捷運「追加預算」沒打回票　鐵道局：新北市未提修正計畫

交通部澄清花東快可行性評估「沒退回」　補件評估分段推動

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！「台北市」少最多

硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

高雄某科大電腦室突噴「咖啡色液體」學生跳桌逃跑　校方回應了

《富爸爸窮爸爸》作者警告「史上最大股災」要來了　建議投資3大資產

婆家門禁10點！她和老媽聊嗨「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

基隆捷運「追加預算」沒打回票　鐵道局：新北市未提修正計畫

交通部澄清花東快可行性評估「沒退回」　補件評估分段推動

《分手擂台》重磅回歸！薩泰爾上架「30集經典片段」免費開看

憂川普害經濟衰退！　「美股血洗」道瓊挫近900點、那指3年來最糟

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

梵蒂岡：教宗病情持續改善　仍需住院治療數日

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

港媒：川普最快4月訪問中國　會晤習近平

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

54歲李瑞鎮不婚「一個人很自由」　比起愛情..「車禍機率還比較高」XD

生活熱門新聞

史上最大股災要來了　他建議買3資產

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

50嵐「1款王牌飲料」賣到手軟！PTT喝完一面倒

妹子曝「1款APP絕對不能看」　萬人懂：藏太多秘密

台灣連14個月人口負成長　平均每天減91人！台北市少最多

硬要新婚媳婦天天煮晚餐　公婆吃到「中毒送醫+廚房燒毀」

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

以為「3000元好多金過期」　好市多店員1句大逆轉

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

高雄某科大電腦室突噴「咖啡色液體」校方回應了

不是巨城！他平日逛「新竹1處」超多人

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

婆家門禁10點！她「晚10多分鐘」被鎖門外　婆婆怒關機

更多熱門

相關新聞

增肌減脂！台大雲林分院引進高能量聚焦電磁波科技

增肌減脂！台大雲林分院引進高能量聚焦電磁波科技

體態管理為現下大多民眾關注焦點，台大雲林分院引進高能量聚焦電磁波科技「增肌減脂機」，作為輔助鍛鍊的選擇，幫助民眾更有效地進行增肌減脂。台大雲林分院院長馬惠明亦強調，醫學進步應當為民眾的健康服務，但仍需搭配良好的生活習慣，才能發揮最佳效果。

營養師曝「植物性蛋白質含量排行榜」

營養師曝「植物性蛋白質含量排行榜」

蛋白質「2時間點吃」吸收最好！

蛋白質「2時間點吃」吸收最好！

早餐麵包配奶茶「肌肉流光光」！7招高效增肌

早餐麵包配奶茶「肌肉流光光」！7招高效增肌

超夯「蛋白質減重」一周體脂降3%

超夯「蛋白質減重」一周體脂降3%

關鍵字：

草蝦農業部漁業署增肌減脂

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪被YTR騷擾問骨灰在哪

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面