快訊／基隆火葬場驚傳自焚！男子慘死　動機待釐清

▲基隆火葬場對面驚傳自焚，民眾撲滅火勢後發現男屍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區南榮路今（10日）14時47分發生一起火警事件！據報案人稱，有人在火葬場對面自焚；警消人員接獲通報後迅速趕抵現場，發現火勢已被民眾撲滅。經初步調查，現場是一名男性已明顯死亡。目前警方正進一步調查該男子生前行動軌跡及確切輕生動機，以釐清事件詳細原因。

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