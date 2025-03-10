青旅規定「枕、被套DIY裝拆」！他嘆國旅是自虐：住得好卑微

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少台人覺得國旅品質和開銷不成正比，尤其在住宿方面，除了房價之外，不提供備品也引發怨言。就有網友還發現，有間青旅的規定超多，枕套被套床包要自己裝，退房還要自己拆，傻眼直呼「玩個國旅住得如此卑微下賤」，話題引發討論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「國旅為什麼可以住得這麼卑微又自虐？」說他看到一間青旅，一人一晚是800塊，可是不提供毛巾、牙刷，還有很多規定要遵守。

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他貼出注意事項，其中吸引他注意的是「基於衛生安全問題，請旅客在上床前，務必將枕套、被套、床包自行套上」，退房時還要將床包組（枕頭套、被套、床包）拆下投入櫃台前面的籃子內。

這令原PO傻眼，「到底看了什麼？枕套被套床包要自己裝，退房還要自己拆XDD」，覺得國旅還要這樣，玩得很卑微的感覺。

貼文引發討論，大多數人都挺店家，「這青年旅館吧？規矩本來就比較多，加點錢就有商旅了」、「除了床包要自己用之外，其他沒什麼問題。其他部分就是希望不要吵到其他人，但凡有點水準，知道別打擾人的就不會覺得有什麼」、「查了一下，歐洲青旅也這樣」、「我去住日本的也是要自己拆。」