鼎泰豐哪一道菜必點？網曝「老饕才知的吃法」讚爆：怎那麼好吃

▲許多人喜歡吃鼎泰豐的排骨炒飯。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／曾筠淇報導

鼎泰豐受到許多人喜歡，常常都是大排長龍。近日就有網友好奇，大家還記得自己第一次吃鼎泰豐時，印象最深刻的是哪道料理嗎？貼文曝光後，被最多人點名的就是炒飯，不過，炒飯單吃可不夠！還有不少老饕分享讓炒飯「更美味」的吃法。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「第一次吃鼎泰豐，印象最深的是哪道菜」為標題發文，提到小時候吃鼎泰豐，通常都是家長點什麼就吃什麼，對菜品沒有太多認識，也不了解哪道菜是招牌。不過讓他印象最深刻的一道，就是元盅雞湯了，其次則是排骨蛋炒飯，不知道大家第一次吃鼎泰豐時，對哪道菜印象最深呢？

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▲紅油抄手也很好吃。（圖／記者黃士原攝）

貼文曝光後，被最多人推薦的就是炒飯，「排骨炒飯」、「小籠包跟排骨蛋炒飯真的強，抄手太甜不喜歡」、「排骨炒飯」、「炒飯也是一絕」、「一定要點炒飯」。

其中更有網友分享，「抄手真的好吃，醬汁淋炒飯又是一絕」、「紅油抄手拌排骨炒飯吃，絕了」、「炒飯淋上紅油抄手，有夠下飯，怎麼那麼好吃」、「抄手醬淋炒飯」、「炒手醬淋炒飯真的超好吃」。

另也有網友回應，「肉粽，鼎泰豐的粽子沒幾家比它好吃，真心」、「我很愛他們的菜肉餛飩湯」、「終於有跟我一樣會說雞湯的」、「小時候第一次吃是覺得雞湯」、「高麗菜，外觀平淡無奇但吃一口嚇到的好吃」、「酸辣湯」。話題引發討論。