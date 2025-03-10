去阿拉伯化！　陸伊斯蘭教協會換會徽「體現國家主體性」

▲中國伊斯蘭教協會更換新會徽（上）。（圖／翻攝自微信）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸大力推進宗教中國化，當中伊斯蘭教中國化是重中之重。大陸全國兩會舉行之際，傳出中國伊斯蘭教協會微信公眾號「中國伊協在線」的LOGO已經更新，去除原先阿拉伯色彩濃厚的綠色會徽，改為藍色且沒有英文，以「體現國家主體性」。

中國大陸的伊斯蘭教教徒大概有兩千多萬，香港《星島日報》署名「紀曉華」的文章指出，近年，官方主要整治一些領域「清真」概念泛化，以及清真寺的建築風格「去阿拉伯化」，要求宗教建築體現中國特色、中國風格。

在大陸全國兩會期間，傳出中國伊斯蘭教協會微信公眾號LOGO（標識）已經更換。比較之下，原來中國伊協會徽是綠色，阿拉伯色彩濃厚，並且附有英文名稱；新的LOGO則改為藍色，更加簡化，沒有英文名稱，宗教色彩淡化，同時體現國家主體性。

報導指，《古蘭經》是伊斯蘭教的根源性經典，重新譯注也是伊斯蘭教中國化的重要措施。經過4年多的努力，《古蘭經節選簡注》（中文版）於去年9月正式出版發行，並於去年10月召開出版座談會，中共中央統戰部副部長、大陸國家宗教事務局局長陳瑞峰出席。

會議認為，該書的出版發行必將推動大陸伊斯蘭教中國化走深走實。要加強教職人員培訓，幫助他們準確理解和把握《簡注》的內容，把《簡注》作為伊斯蘭教經學院的指定教材。中國伊協會長會長楊發明指出，這一中國化解經成果引領大陸伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾堅守正信、堅持正行，遠離偏激、抵制極端。

據悉，寧夏等一些地區已經開始沒收舊版《古蘭經》，並分發《簡注》。去年12月，雲南玉溪大營清真寺阿訇（伊斯蘭教教職人員）馬存光、馬玉巍父子，就是因為講解舊《古蘭經》，被指「非法講經」而被警方帶走，從而引發大批信眾抗議。