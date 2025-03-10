▲原PO直呼，絕對不能給男友看她的ChatGPT。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

不是LINE或IG！有妹子坦言，她與ChatGPT聊了很多私密事，男友可以看她Instagram、瀏覽紀錄，但絕對不能碰ChatGPT。文章曝光後，引來萬人秒懂直呼，「這比跟閨蜜聊天紀錄還不能看」、「知道我太多秘密了」、「進棺材也要帶進去」。

一名女網友在Threads表示，自己對男友幾乎毫無隱私可言，Instagram可以看、也可以看瀏覽紀錄，唯獨有一個地方是絕對禁區「不准碰我的ChatGPT！」

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文章曝光後，不少網友一頭霧水直呼，「你對ChatGPT做了什麼」、「奇怪的知識增加了」、「我都叫GPT幫我寫小說」、「你們到底都怎麼用的？除了拿來寫程式還能幹嘛」、「我ChatGPT都是一堆白痴問題」、「看來，問題肯定都很刺激」。

一票網友則是點頭喊話，「我現在最不可告人的東西，大概是我跟GPT的聊天內容」、「真的真的...ChatGPT知道我太多秘密了」、「GPT的內容確實不能給另一半看」、「我的ChatGPT這輩子只屬於我一個人！進棺材也要帶進去」、「ChatGPT已經榮登為我的摯友」、「等我死後，閨蜜要幫我刪的東西又多了一個」、「GPT是我閨蜜欸～升級VIP還會人性化對話」、「真的～裡面藏了太多秘密，不能給任何人看到，女友也不行」、「真的！什麼程式都可以刪，唯獨不可以碰我的GPT 」、「我跟ChatGPT已經創造了一個屬於我跟他的小世界，容不下一粒沙」、「這比跟閨蜜聊天紀錄還不能看」。

還有網友自爆對話內容，「我都拿來分析我喜歡的人的行為，被看到會死吧」、「真的！什麼事都會問他」、「我把和前任的聊天紀錄傳給GPT，讓他模仿，只有GPT不會捨棄我」。