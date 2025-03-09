台人近7日「被騙走逾14億」　詐騙手法前3名曝光

▲最新一周的財損金額超過14億。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，3月2日至3月8日的詐騙案件受理數達3674件，財產損失金額超過14億。詐騙手法有很多，《ETtoday新聞雲》也根據「165打詐儀錶板」，整理出最新一周的詐騙數據，以及詐騙手法前3名。

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」，全台2月詐騙財產損失金額為60億8172.5萬元，財損金額增加最多的縣市為基隆市；至於受理件數，2月共有1萬773件，受理數增加最多的縣市則是金門縣。

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日期 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 3月2日 416 1億3166萬1000 3月3日 569 1億8225萬 3月4日 531 1億8078萬2000 3月5日 573 1億9917萬5000 3月6日 553 3億8762萬3000 3月7日 560 2億8139萬8000 3月8日 472 1億2407萬6000 總計 3674 14億8696萬5000

根據統計，最新一周（2025年3月2日至2025年3月8日）的財產損失金額共14億8696萬5000元，詐騙案件受理數則有3674件。從表格也可見，在這7天中，財產損失金額最高的日期是3月6日，達3億8762萬3000元；至於詐騙案件受理件數最高的日期則為3月5日，當日有573件。

受理數排名 詐騙案件受理數（件） 財產損失金額（元） 網路購物詐騙 566 2773萬6000 假投資詐騙 558 7億7106萬3000 假買家騙賣家詐騙 387 4940萬6000

此外，詐騙手法有許多，如果按照案件受理數來排序，最新一周的前3名依序為網路購物詐騙、假投資詐騙、假買家騙賣家詐騙。網路購物詐騙有566件，財產損失金額2773萬6000元；假投資詐騙有558件，財產損失金額7億7106萬3000元；假買家騙賣家詐騙有387件，財產損失金額4940萬6000元。

針對第一名的網路購物詐騙，「165打詐儀錶板」提醒，限時限量、私下交易、便宜3折賣、避開第三方支付平台都是常見的詐騙話術，詐騙方常會以低價商品來吸引買家目光，也可能會要求私下交易、要求貨到付款，甚至會在事後刪除帳號，導致受騙的買家無法追回款項，因此民眾務必特別留意。