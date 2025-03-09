桃園「親子拔蘿蔔體驗」好熱鬧　邱奕勝：寓教於樂值得推廣

▲議長邱奕勝(左三)應邀下田體驗拔蘿蔔。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭區黃唐里黃唐社區發展協會，9日舉辦「親子拔蘿蔔體驗活動」。市議會議長邱奕勝應邀下田體驗拔蘿蔔表示，現代孩子多半在都市長大，對農田生活陌生，此一親子活動能讓孩子接觸大自然，更是寓教於樂的活動，值得推廣。

黃唐社區發展協會理事長古捷語說：「親子拔蘿蔔體驗活動」舉辦多年，年年吸引大小朋友參加。今天活動開始前，劉修增里長先介紹蘿蔔的生長過程，並示範如何正確拔蘿蔔。

▲黃唐社區發展協會舉辦「親子拔蘿蔔體驗活動」。（圖／市議會提供）

「雙手握緊蘿蔔葉，身體稍微後仰，用力往上拉！」，孩子們興奮地蹲下來，雙手緊抓著翠綠的葉子，奮力一拉——有的蘿蔔輕鬆拔出，有的則頑固地藏在土裡不動。「啊！怎麼這麼難拔？」幾位小朋友使出吃奶的力氣，還是一動不動，旁邊的家長忍不住笑了出來，紛紛上前幫忙。

▲桃園「親子拔蘿蔔體驗」好熱鬧。（圖／市議會提供）

活動結束後，孩子們提著自己親手拔的蘿蔔，開心地討論晚餐該怎麼料理。「我要請媽媽煮蘿蔔湯！」、「我們家要做紅燒蘿蔔！」一個上午的農村體驗，不僅讓孩子玩得盡興，也讓家長們更珍惜這段親子時光。包括：立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉滎隆、張肇良、張閔捷里長、黃承隆里長等均一同出席活動。