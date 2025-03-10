懸賞1.6億！　剛果要抓3大反抗軍領袖





▲剛果民主共和國祭出懸賞金500萬美元，要抓3名反抗軍組織領袖。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家剛果民主共和國對3名反抗軍組織領袖祭出懸賞金500萬美元（約新台幣1.6億元），就是要把這3人捉拿逮捕。不只如此，政府也懸賞400萬美元逮捕2名流亡記者以及其他被政府稱為共犯的人。

BBC報導，這3名反抗軍頭目占領剛果東部大多數地區，分別是剛果河聯盟領導人南加（Corneille Nangaa）、M23反抗軍領袖馬肯加（Sultani Makenga）及比西姆瓦（Bertrand Bisimwa），3人均在去年被軍事法庭缺席審判，以叛國罪被判處死刑。其中，南加已在組織控制的城市舉辦多場大型示威集會。

剛果暴力衝突至今造成數千人喪命，數十萬人無家可歸。就在近期數周，政府軍已經無法與反抗軍抗衡，反抗軍占據東部礦產豐富的大片地區，包括區域內的兩大城市戈馬（Goma）和布卡武（Bukavu）。

剛果指控盧安達企圖控制其礦產，包括黃金、鈳鉭鐵礦（Coltan）；另據去年一份聯合國專家報告，有多達4000名盧安達士兵在剛果與M23合作。剛果總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）施加國際壓力，要讓盧安達支持叛軍受到制裁。在此之際，剛果政府尋求美國支持，提供美國礦產資源准入以換取軍事協助打擊M23反抗軍組織。

盧安達否認掠奪剛果礦產，但不再否認支持M23，只說正試著防止剛果境內的衝突蔓延至盧安達。