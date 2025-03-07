「前奧運選手」涉謀殺、販毒　FBI懸賞3.2億抓美國10大通緝犯

▲加拿大前奧運單板滑雪選手萊恩・威丁（Ryan Wedding）被美國通緝。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國聯邦調查局近日宣布，懸賞1000萬美元（約新台幣3.2億元）尋求加拿大前奧運單板滑雪選手萊恩・威丁（Ryan Wedding）的下落。威丁因涉及跨國毒品交易與多起謀殺案而被通緝，是一名國際毒梟，目前可能藏身於墨西哥，是美國10大通緝犯之一。

根據《衛報》報導，43歲的加拿大前奧運滑雪選手萊恩・威丁，外號「頭目（El Jefe）」、「Giant（巨人）」和「Public Enemy（全民公敵）」，他因涉及多起跨國毒品交易與謀殺案，遭美國當局通緝。

威丁2002年代表加拿大參加鹽湖城冬奧會，並在平行大曲道項目中獲得第24名。然而2006年卻因在加拿大卑詩省涉及非法大麻種植案，而遭到調查，但未並被起訴。2010年，他又因試圖向美國政府特工購買古柯鹼被判刑4年。

誰也沒想到，曾經被視為奧運明日之星的威丁，在數年後成為跨國毒販。洛杉磯警方指出，威丁涉嫌領導一個價值數十億美元的跨境毒品網絡，販運古柯鹼及合成毒品芬太尼（Fentanyl，又稱吩坦尼），並策劃謀殺數名與毒品交易有關的人士，因此宣布懸賞1000萬美元（約新台幣3.2億元），希望能獲得能夠逮捕威丁的線索

美國當局懷疑，他目前應該藏身墨西哥，背後受到錫那羅亞販毒集團（Sinaloa）的庇護。

美國司法部指控，威丁長期經營毒品走私，將數百公斤古柯鹼從哥倫比亞經墨西哥及美國南加州運往加拿大，每月還向美、加兩國運輸至少「5公噸的芬太尼」。

不僅如此，他與同夥安德魯・克拉克（Andrew Clark）更涉嫌僱用殺手清除那些妨礙他們毒品交易的人士。一名男子疑似因毒品債務在停靠於家門口的車上遭槍殺，而在另一起案件中，有2名受害者疑似被誤殺。

2023年，槍手闖入加拿大安大略省的一棟房屋，並射殺57歲的賈格塔爾・辛格・西杜（Jagtar Singh Sidhu）與55歲的哈巴詹・考爾・西杜（Harbhajan Kaur Sidhu），他們來到加拿大僅4個月，而女兒賈斯普利特・考爾・西杜（Jaspreet Kaur Sidhu）也身中13槍，重傷倖存。

這起案件涉及16名嫌犯，目前僅剩威丁與另一名同夥仍在逃。克拉克則是已於2024年10月8日被墨西哥警方逮捕，並於2025年2月27日引渡至美國。