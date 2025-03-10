背著癌妻外遇下屬　揭金融大老不倫內幕

▲前金管會副主委鄭貞茂因與人妻下屬外遇，遭法院判賠25萬元。



圖文／鏡週刊

前金管會副主委、台新投信董事長鄭貞茂，因與人妻下屬A女外遇，遭法院判賠25萬元，新聞曝光，他辭職下台，希望止血，但本刊又接獲爆料，指鄭不顧妻子罹癌，與A女每週床戰4次、每天互傳上百則鹹濕簡訊，即使被A夫及鄭妻抓包，2人仍繼續幽會。A夫為了找鄭理論，到公開場合堵鄭，鄭則狼狽落跑，過程全被拍下；鄭妻也因丈夫外遇影響心情，導致病情加重，今年初不幸過世。一場婚外情的代價，令人不勝唏噓。

本刊在新聞曝光前就接獲爆料，指鄭貞茂營造愛家愛妻人設，卻在太太罹癌期間，與前下屬A女亂搞，鄭妻去年找A女攤牌，從A女口中確認丈夫出軌，心情大受影響，導致病情惡化，不幸在今年初過世，享年59歲。

▲鄭貞茂（左）與前下屬A女（右）在運動比賽中巧遇，進而發展出婚外情。（讀者提供）

B先生告訴本刊，去年初A女家人在A女的手機，發現鄭貞茂親吻A女臉頰的照片，才讓這段姦情曝光。A女在2015年與時任全國農業金庫總經理鄭貞茂在一場活動認識，後來被鄭挖角，成為部屬，但鄭轉職後，與A女鮮少聯繫，直到前年在某場活動與A女巧遇，2人關係大躍進，一路激戰到床上。

臨老入花叢的鄭貞茂因為愛的滋潤，尺度大開，背著癌妻自拍下體勃起照傳給A女，還自稱跟A女是「色色的情侶」。誇張的是，2人結束私會各自返家後仍意猶未盡，經常互傳長串鹹濕訊息、交流心得。

▲鄭貞茂（右）為躲避A夫（左）質問，狼狽落跑，最後被對方「壁咚」攔下。（讀者提供）



B先生告訴本刊，去年3月，A夫發現有異找妻子對質，A女雖否認但事後又被抓包與鄭互傳鹹濕訊息。A女後來跟丈夫大吵一架，搬回娘家，A夫聯絡不上妻子跟鄭貞茂，決定帶著證據向鄭妻求助，鄭妻聽說後，找上A女，A女誆稱已跟鄭貞茂分手，卻被發現私下又跟鄭出遊。

A夫無法接受，決定找鄭談判，沒想到鄭與A夫碰面後臉色大變，還跟對方上演追逐戰。鄭最後還出言威脅要找警衛將A夫驅離，A夫不想惹事，才放鄭一馬。

▲鄭貞茂除了與A女偷情，2人每天還會互傳上百則鹹濕訊息。（示意畫面）

▲鄭貞茂除了與A女偷情，2人每天還會互傳上百則鹹濕訊息。（示意畫面）

B先生告訴本刊，球賽事件後，A女仍不肯搬回家，A夫也打聽到太太跟鄭貞茂依舊出雙入對，決定告上法院。

開庭時，鄭貞茂辯稱不知有小孩的A女已婚，還說現在有很多單親媽媽，否認2人交往。法官最後根據LINE對話紀錄等證據，認定2人逾越朋友關係，鄭已侵害A夫的配偶權，判決他須賠償A夫25萬元。

針對相關指控，鄭貞茂全盤否認，他澄清A女只是他的羽毛球球友，二人沒有交往，妻子也認識對方，他跟妻子都不知A女已婚，反控A女的另一伴因感情失和才刻意栽贓他跟A女外遇，還在妻子生前到公司吵鬧並勒索鉅額金錢，他跟妻子原本要提起恐嚇等告訴，但因為妻子當時罹患癌症，身體狀況不佳，需要靜心療養才暫停。

鄭強調，妻子完全了解當時的狀況，並給予他全面支持，鄭坦言妻子當時心情與病情上都有影響，但是因A女的丈夫不斷騷擾，而不是他跟A女被栽贓婚外情，鄭也否認替A女關說人事案，他說在職場任職多年，一向痛恨關說人事案，與該女子僅為球友，若按爆料者說法，他為何不在農業金庫總經理任內為其升遷，而要等到離開金庫多年之後，再拜託別人？最後鄭也表示案件已經進入司法程序，他已離職，不是公眾人物，不願意再以私人事件佔用公共資源。



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