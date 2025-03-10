「唐僧大戰白骨精」每周做4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

▲鄭貞茂（左）與前下屬A女（右）在運動比賽中巧遇，進而發展出婚外情。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

今年62歲的鄭貞茂，曾任全國農業金庫總經理、陽明海運董事長、金管會副主委，在金融界極具影響力，去年9月轉任台新投信董事長，沒想到最近卻因一起侵害配偶權官司，遭法院判賠25萬元，全案經媒體大幅報導，上週他以「個人因素」為由，向台新投信董事會請辭，黯然下台。

本刊在新聞曝光前就接獲爆料，指鄭貞茂營造愛家愛妻人設，卻在太太罹癌期間，與前下屬A女亂搞，鄭妻去年找A女攤牌，從A女口中確認丈夫出軌，心情大受影響，導致病情惡化，不幸在今年初過世，享年59歲。

「鄭貞茂破壞別人家庭，也害死了自己的太太！」A女夫婦的共同友人B先生透露，鄭妻也是金融界高階主管，雖然罹癌，但治療之後病情獲得控制，能照常上班、正常生活，沒想到鄭沒好好陪她養病，反而與A女搞不倫，甚至互稱「唐僧」與「白骨精」，一週上床4次，每天互傳鹹濕簡訊多達500則。

▲鄭貞茂除了與A女偷情，2人每天還會互傳上百則鹹濕訊息。（示意畫面）

B先生告訴本刊，去年初A女家人在A女的手機，發現鄭貞茂親吻A女臉頰的照片，才讓這段姦情曝光，但鄭打死不認，還繼續與A女幽會，A夫忍無可忍，憤而提告。

A女原本是某銀行行員，2015年與時任全國農業金庫總經理鄭貞茂在一場活動認識，後來被鄭挖角，成為部屬，但鄭轉職後，與A女鮮少聯繫，直到前年在某場活動與A女巧遇，2人關係大躍進，一路激戰到床上。

年約40歲的A女長相甜美、個性活潑，頗得鄭貞茂歡心，鄭常找她參加公司活動，2人感情火速加溫，加上是久別重逢，鄭的態度變得很積極，會假裝不經意撫摸A女臀部試探對方，最後更主動牽女方手，也牽起這段不倫戀。



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