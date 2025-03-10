療癒破表！P助＆粉紅兔兔回來了「熊大農場變身最萌天堂」巨大化守護神也來插一咖

▲熊大近日再次與「卡娜赫拉的小動物」攜手聯名，好久不見的P助與兔兔即將再度進駐農場，陪玩家一起種田收割、享受田園生活！

消費中心／綜合報導

每天上班面對爆棚的工作壓力，好不容易熬到下班的社畜，急需要一片淨土，讓疲憊的身心靈被可愛療癒的小東西給接住，有「最療癒手遊」之稱的《LINE熊大農場》，就是專為這個時刻而生的遊戲！最近更讓粉絲開心的是，熊大再次與「卡娜赫拉的小動物」攜手聯名，好久不見的P助與兔兔即將再度進駐農場，陪玩家一起種田收割、享受田園生活！在熊大的農場裡，不需要打怪練功，也不必與人競爭，只要輕鬆點點螢幕就能種植作物、養殖可愛動物，與熊大、他的夥伴和卡娜赫拉一起度過最溫馨的農場時光！

P助與粉紅兔兔來啦！

快來迎接這場超萌農場冒險

本次《熊大農場》與「卡娜赫拉的小動物」攜手合作，就是要讓玩家們的農場變得更可愛！在這次的聯名活動中，P助與粉紅兔兔將會化身你的農場小夥伴，幫助你打理農場、種植作物，甚至還能跟這些人氣角色進行可愛互動，讓你的農場生活充滿溫暖和療癒感。

7個「期間限定小活動」特色搶先看

春天來臨，萬物復甦，可愛的P助與粉紅兔兔降臨《LINE 熊大農場》！這次的聯名活動將於3月4日（星期二）10：00正式展開，持續至4月3日（星期四）09：59，活動期間不僅會推出超萌角色扭蛋，還有特別的裝飾、限時挑戰與豐富的農場獎勵，讓今年開春的農場生活增添更多趣味。趕快跟著Ｐ助和粉紅兔兔一起體驗最可愛的春日冒險！

1# 超萌聯名角色扭蛋

扭蛋永遠都少了這麼一顆，就算來到農場工作也要扭起來！聯名活動期間內，認真工作的玩家有機會獲得「卡娜赫拉的小動物與春花」主題的聯名角色，還可試著扭出「蜜蜂 粉紅兔兔」、「鬱金香 敬語兔兔」、「四葉幸運草 小女孩」及「雛菊 那那喵咪」等超萌小夥伴。其中，扭到「蜜蜂 粉紅兔兔」還能生產專屬的限定裝飾，為農場帶來春日驚喜！活動期間內，只要扭到特定次數，還可以獲得額外獎勵，有機會獲得「野餐 P助」，讓他成為你的農場最佳夥伴！

【活動期間】3月4日（二）10 : 00～4月3日（四）09 : 59

2# P助櫻花滿開！打造更亮眼的家

除了扭蛋，這次的聯名活動還推出超生火的「組合包」，就像是福袋一樣，一次就可以收齊「櫻花 P助」小夥伴以及「粉紅兔兔的櫻花樹屋」房屋外觀，讓熊大的家煥然一新。同時，組合包還會附贈一張「合作限定精選扭蛋券」，能夠立刻再扭1次聯名轉蛋！而且每位玩家只能購買一次組合包，絕對要好好把握難得的機會。

【活動期間】3月4日（二）10 : 00～4月3日（四）09 : 59

3# 列車排名賽，趕快把「蜜蜂 P助」贏回家！

當然，農場的日常運作也少不了挑戰任務！聯名活動特別推出「卡娜赫拉的小動物與春花」列車排名賽，玩家在遊戲中開著列車運送貨物後，就能累積積分、競爭名次，成績優秀的玩家有機會獲得聯名限定的角色「蜜蜂 P助」！

【活動期間】3月4日（二）10 : 00～3月14日（五）09 : 59

4# 農場布景限時登場，一次取得終身享用！

為了讓玩家有更多可愛的選擇，3/7起還有機會擁有「卡娜赫拉的小動物與春花」主題布景，從車站、販賣舖到廣告看板等特別設計的布景都將限時登場，讓玩家能夠改變農場的外觀，享受嶄新的視覺體驗！更寵粉的是，取得的布景都可以永久使用，讓你的農場隨時都能化身成最可愛的卡娜赫拉小天地！

【活動期間】3月7日（五）10 : 00～4月3日（四）09 : 59

5# 喵喵喵咪的賞花麻糬店，開張囉！

在農場竟然還能做麻糬點心？沒錯！一家充滿春日風情的「喵喵喵咪的賞花麻糬店」也即將在熊大農場開張，玩家可以透過製作麻糬點心，前往「粉紅小動物的交換商店」兌換特別的合作道具。如果把聯名小夥伴設置在欄位裡，小夥伴們還會運用他們的能力來幫忙加速生產，讓農場更有效率地運作，讓農友玩家不只生產力UP，可愛裝飾也Get到！

【活動期間】3月14日（五）10 : 00～3月21日（五）09 : 59

6# 大家的星星排名賽，收集星星拿限定裝飾！

除了日常農務，熊大農場的遊樂場也迎來全新活動「大家的星星排名賽」！鼓勵玩家收集星星，累積分數、提升排名，就有機會獲得限定裝飾，包括「喵喵喵咪的鬱金香船」、「粉紅兔兔與春花遊行花車」等，讓你的農場更加繽紛可愛！

【活動期間】3月21日（五）10 : 00～3月27日（四）09 : 59

7# 留下美好回憶，集照片碎片拿好禮！

到了聯名活動尾聲，還有一場特別的「卡娜赫拉的小動物與春花」美好回憶活動，玩家只要收集「春花望遠鏡」或每天登入完成簽到，就能拿到「照片碎片」。集滿一定數量的照片碎片，就能兌換合作限定道具，為這場春日冒險留下珍貴的回憶！

【活動期間】3月27日（四）10 : 00～4月3日（四）09 : 59



註：以上遊戲內容與相關活動請以遊戲內最新公告為準。

這麼萌的守護神哪裡有？巨大熊大降臨啦！

這幾年，「可愛東西巨大化」的風潮席捲各大社群平台，這股風潮如今也吹進了《熊大農場》！想像一下，當你在農場忙著收割作物，抬頭一看，一隻比建築還高的「熊大」跟著一道聖光降落在農場裡，根本意圖使所有玩家大喊，「有萌神快拜！」而且，巨大熊大不是只有可愛，他還能保庇農場裡的作物跟生意全都大大豐收！想要把握機會讓農場收入創下新高，現在就登入遊戲碰碰運氣，迎接你的巨大熊大守護神！

還在煩惱每天的壓力該怎麼排解嗎？不如就登入《熊大農場》，參加最萌的「卡娜赫拉的小動物」聯名活動，收集限定角色與道具，和P助、粉紅兔兔與熊大合力幫農場打造全新樣貌與樂趣，玩家別錯過這場溫馨又療癒的活動盛宴，讓你的春日生活充滿更多可愛與歡樂。

立刻加入進入《LINE 熊大農場》

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