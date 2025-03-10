　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

療癒破表！P助＆粉紅兔兔回來了「熊大農場變身最萌天堂」巨大化守護神也來插一咖

▲▼ 熊大農場,卡娜赫拉,療癒,聯名,LINE,布景,道具,手遊。（圖／LINE提供）

▲熊大近日再次與「卡娜赫拉的小動物」攜手聯名，好久不見的P助與兔兔即將再度進駐農場，陪玩家一起種田收割、享受田園生活！

消費中心／綜合報導

每天上班面對爆棚的工作壓力，好不容易熬到下班的社畜，急需要一片淨土，讓疲憊的身心靈被可愛療癒的小東西給接住，有「最療癒手遊」之稱的《LINE熊大農場》，就是專為這個時刻而生的遊戲！最近更讓粉絲開心的是，熊大再次與「卡娜赫拉的小動物」攜手聯名，好久不見的P助與兔兔即將再度進駐農場，陪玩家一起種田收割、享受田園生活！在熊大的農場裡，不需要打怪練功，也不必與人競爭，只要輕鬆點點螢幕就能種植作物、養殖可愛動物，與熊大、他的夥伴和卡娜赫拉一起度過最溫馨的農場時光！

P助與粉紅兔兔來啦！
快來迎接這場超萌農場冒險
本次《熊大農場》與「卡娜赫拉的小動物」攜手合作，就是要讓玩家們的農場變得更可愛！在這次的聯名活動中，P助與粉紅兔兔將會化身你的農場小夥伴，幫助你打理農場、種植作物，甚至還能跟這些人氣角色進行可愛互動，讓你的農場生活充滿溫暖和療癒感。

7個「期間限定小活動」特色搶先看
春天來臨，萬物復甦，可愛的P助與粉紅兔兔降臨《LINE 熊大農場》！這次的聯名活動將於3月4日（星期二）10：00正式展開，持續至4月3日（星期四）09：59，活動期間不僅會推出超萌角色扭蛋，還有特別的裝飾、限時挑戰與豐富的農場獎勵，讓今年開春的農場生活增添更多趣味。趕快跟著Ｐ助和粉紅兔兔一起體驗最可愛的春日冒險！

▲▼ 熊大農場,卡娜赫拉,療癒,聯名,LINE,布景,道具,手遊。（圖／LINE提供）

1# 超萌聯名角色扭蛋
扭蛋永遠都少了這麼一顆，就算來到農場工作也要扭起來！聯名活動期間內，認真工作的玩家有機會獲得「卡娜赫拉的小動物與春花」主題的聯名角色，還可試著扭出「蜜蜂 粉紅兔兔」、「鬱金香 敬語兔兔」、「四葉幸運草 小女孩」及「雛菊 那那喵咪」等超萌小夥伴。其中，扭到「蜜蜂 粉紅兔兔」還能生產專屬的限定裝飾，為農場帶來春日驚喜！活動期間內，只要扭到特定次數，還可以獲得額外獎勵，有機會獲得「野餐 P助」，讓他成為你的農場最佳夥伴！
【活動期間】3月4日（二）10 : 00～4月3日（四）09 : 59

▲▼ 熊大農場,卡娜赫拉,療癒,聯名,LINE,布景,道具,手遊。（圖／LINE提供）

2# P助櫻花滿開！打造更亮眼的家
除了扭蛋，這次的聯名活動還推出超生火的「組合包」，就像是福袋一樣，一次就可以收齊「櫻花 P助」小夥伴以及「粉紅兔兔的櫻花樹屋」房屋外觀，讓熊大的家煥然一新。同時，組合包還會附贈一張「合作限定精選扭蛋券」，能夠立刻再扭1次聯名轉蛋！而且每位玩家只能購買一次組合包，絕對要好好把握難得的機會。
【活動期間】3月4日（二）10 : 00～4月3日（四）09 : 59

▲▼ 熊大農場,卡娜赫拉,療癒,聯名,LINE,布景,道具,手遊。（圖／LINE提供）

3# 列車排名賽，趕快把「蜜蜂 P助」贏回家！
當然，農場的日常運作也少不了挑戰任務！聯名活動特別推出「卡娜赫拉的小動物與春花」列車排名賽，玩家在遊戲中開著列車運送貨物後，就能累積積分、競爭名次，成績優秀的玩家有機會獲得聯名限定的角色「蜜蜂 P助」！
【活動期間】3月4日（二）10 : 00～3月14日（五）09 : 59

▲▼ 熊大農場,卡娜赫拉,療癒,聯名,LINE,布景,道具,手遊。（圖／LINE提供）

4# 農場布景限時登場，一次取得終身享用！
為了讓玩家有更多可愛的選擇，3/7起還有機會擁有「卡娜赫拉的小動物與春花」主題布景，從車站、販賣舖到廣告看板等特別設計的布景都將限時登場，讓玩家能夠改變農場的外觀，享受嶄新的視覺體驗！更寵粉的是，取得的布景都可以永久使用，讓你的農場隨時都能化身成最可愛的卡娜赫拉小天地！
【活動期間】3月7日（五）10 : 00～4月3日（四）09 : 59

▲▼ 熊大農場,卡娜赫拉,療癒,聯名,LINE,布景,道具,手遊。（圖／LINE提供）

5# 喵喵喵咪的賞花麻糬店，開張囉！
在農場竟然還能做麻糬點心？沒錯！一家充滿春日風情的「喵喵喵咪的賞花麻糬店」也即將在熊大農場開張，玩家可以透過製作麻糬點心，前往「粉紅小動物的交換商店」兌換特別的合作道具。如果把聯名小夥伴設置在欄位裡，小夥伴們還會運用他們的能力來幫忙加速生產，讓農場更有效率地運作，讓農友玩家不只生產力UP，可愛裝飾也Get到！
【活動期間】3月14日（五）10 : 00～3月21日（五）09 : 59

▲▼ 熊大農場,卡娜赫拉,療癒,聯名,LINE,布景,道具,手遊。（圖／LINE提供）

6# 大家的星星排名賽，收集星星拿限定裝飾！
除了日常農務，熊大農場的遊樂場也迎來全新活動「大家的星星排名賽」！鼓勵玩家收集星星，累積分數、提升排名，就有機會獲得限定裝飾，包括「喵喵喵咪的鬱金香船」、「粉紅兔兔與春花遊行花車」等，讓你的農場更加繽紛可愛！
【活動期間】3月21日（五）10 : 00～3月27日（四）09 : 59

7# 留下美好回憶，集照片碎片拿好禮！
到了聯名活動尾聲，還有一場特別的「卡娜赫拉的小動物與春花」美好回憶活動，玩家只要收集「春花望遠鏡」或每天登入完成簽到，就能拿到「照片碎片」。集滿一定數量的照片碎片，就能兌換合作限定道具，為這場春日冒險留下珍貴的回憶！
【活動期間】3月27日（四）10 : 00～4月3日（四）09 : 59

註：以上遊戲內容與相關活動請以遊戲內最新公告為準。

▲▼ 熊大農場,卡娜赫拉,療癒,聯名,LINE,布景,道具,手遊。（圖／LINE提供）

這麼萌的守護神哪裡有？巨大熊大降臨啦！
這幾年，「可愛東西巨大化」的風潮席捲各大社群平台，這股風潮如今也吹進了《熊大農場》！想像一下，當你在農場忙著收割作物，抬頭一看，一隻比建築還高的「熊大」跟著一道聖光降落在農場裡，根本意圖使所有玩家大喊，「有萌神快拜！」而且，巨大熊大不是只有可愛，他還能保庇農場裡的作物跟生意全都大大豐收！想要把握機會讓農場收入創下新高，現在就登入遊戲碰碰運氣，迎接你的巨大熊大守護神！

還在煩惱每天的壓力該怎麼排解嗎？不如就登入《熊大農場》，參加最萌的「卡娜赫拉的小動物」聯名活動，收集限定角色與道具，和P助、粉紅兔兔與熊大合力幫農場打造全新樣貌與樂趣，玩家別錯過這場溫馨又療癒的活動盛宴，讓你的春日生活充滿更多可愛與歡樂。

立刻加入進入《LINE 熊大農場》
遊戲下載：https://lin.ee/ife4EmV/wots

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
竹聯幫大老「麥可」200萬交保　愛妻豪車接應
杜特蒂被通緝！　7000警力追捕
輝星突身亡「5天後演唱會喊卡」　同台歌手方哀悼

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

藏壽司宣布加碼卡娜赫拉集點贈　陶瓷碗、造型抱枕2／21同步登場

【廣編】樂天旅遊限時優惠！3月底前入住享5折　最高折扣10000日圓

7-11推「黃金獵犬」立體冰棒！指定冰品買1送1　獨家新品一次看

快訊／萊爾富抽「台積電股票」幸運兒出爐！今晚再送彩蛋

全家「狠飽系列」暌違20年回歸！「加量1.5倍」義大利麵99元

超商咖啡「買10送10」、「2杯55折」限今天！7-11隱藏優惠買1送1

療癒破表！P助＆粉紅兔兔回來了「熊大農場變身最萌天堂」巨大化守護神也來插一咖

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

#柯文哲 奔喪哭喊 「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」 #追思文

【廣編】樂天旅遊限時優惠！3月底前入住享5折　最高折扣10000日圓

7-11推「黃金獵犬」立體冰棒！指定冰品買1送1　獨家新品一次看

快訊／萊爾富抽「台積電股票」幸運兒出爐！今晚再送彩蛋

全家「狠飽系列」暌違20年回歸！「加量1.5倍」義大利麵99元

超商咖啡「買10送10」、「2杯55折」限今天！7-11隱藏優惠買1送1

療癒破表！P助＆粉紅兔兔回來了「熊大農場變身最萌天堂」巨大化守護神也來插一咖

快訊／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

彰化男上街抓寶可夢被砍到住院　老闆幫員工出氣「認錯人」下場曝

港媒：川普最快4月訪問中國　會晤習近平

AIT處長「美可提供核能協助」！藍委：本會期列優先議程

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」攝影師全拍下

高雄男在孩子眼前「砍殺鄰居夫妻」　一審一致決判死創釋憲後首例

電信三雄2月獲利出爐　中華電創九年同期新高、台灣大奪單月冠軍

前女友傳訊人夫「想衝撞我嗎」　新婚妻驚見鹹濕對話崩潰

杜特蒂被通緝7千警力追捕　女兒遭彈劾... 正義勝利還是政治鬥爭？

《英雄聯盟》新國際賽開打！中韓大戰HLE狀態極佳捍衛主場

#柯建銘 出席 #柯文哲 爸爸告別式　「人死為大理當送祂最後一程」

消費熱門新聞

超商咖啡「買10送10、2杯55折」限今天

萊爾富抽「台積電股票」幸運得主出爐

全家「加量1.5倍」義大利麵99元

7-11卡布、拿鐵「買4送4」今開搶

7-11新推「黃金獵犬」立體冰棒

上腳NB科技跑鞋「Rebel v4」　跟著傅孟柏、袁澧林跑步趣

麥當勞甜心卡3／12升級開賣　數位卡綁定APP「自助點餐可用」

2家速食店也吃得到超狂無麵包漢堡

超市量販生鮮買1送1　高麗菜下殺38元

全聯新推4款玫瑰甜點！春遊野餐銅板價優惠　麵包任選4件省10元

樂天旅遊限時優惠！3月底前入住享5折

療癒破表！P助＆兔兔回到熊大農場了！

7-11卡布、厚乳拿鐵「買4送4」

東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章

更多熱門

相關新聞

大樓管理員與女住戶激戰4次！日曆註記成鐵證

大樓管理員與女住戶激戰4次！日曆註記成鐵證

擔任大樓管理員的男子阿德(化名)和社區住戶女子阿芳(化名)發生性關係，兩人並以通訊軟體LINE互傳曖昧訊息，甚裸露身體進行LINE視訊通話，被阿德孫子無意間看到告訴阿嬤；阿德的太太因此請求阿芳依侵權行為損害賠償40萬元。法院日前判決阿芳敗訴，可上訴。

聯名球鞋買不完！4雙最新款搶攻荷包

聯名球鞋買不完！4雙最新款搶攻荷包

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

幫朋友小孩按讚LINE帳號被盜！律師曝詐騙手法

幫朋友小孩按讚LINE帳號被盜！律師曝詐騙手法

Maison Margiela x GM三度聯名

Maison Margiela x GM三度聯名

關鍵字：

熊大農場卡娜赫拉療癒聯名LINE布景道具手遊

讀者迴響

熱門新聞

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

史上最大股災要來了　他建議買3資產

金秀賢被爆交往金賽綸6年「勾結YTR霸凌」公司氣炸喊告

即／美股血洗！特斯拉「歷史高價腰斬」

孟耿如被抓包人在日本…遭怒轟「邊玩邊道歉」

43歲歌手輝星身亡「已過世一段時間」原定5天後登台

女大生只同意「前戲」　遭台南紳士奪走第一次

即／涉恐嚇富商千萬！竹聯幫大老「麥可」200萬交保

即／美股大怒神「道瓊血洗1100點」　特斯拉跌15%

金賽綸父：無數次背她衝急診　揭守喪被YTR騷擾問骨灰在哪

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

男屍心臟、陰莖消失　女嫌認：煮熟吃掉了

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面