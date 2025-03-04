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幫朋友小孩按讚「LINE帳號被盜走」！律師曝詐騙手法：一堆人受害

▲網紅律師警告：點擊陌生連結恐致LINE帳號被盜。（圖／記者曾筠淇攝）

▲律師林智群提醒，點擊陌生連結恐致LINE帳號被盜。（圖／記者曾筠淇攝）

記者閔文昱／綜合報導

現今詐騙手法多樣，一不小心可能就會誤入陷阱。網紅律師林智群分享，他也好幾個朋友跟客戶的LINE帳號都被盜走，原因竟只是「幫忙按讚」，提醒民眾如果有人放連結要求點進去，「不要理他，就對了。」

林智群今（4日）下午在臉書發文分享一名客戶的經歷，這名客戶與朋友進行了一段正常對話，對方突然提出孩子參賽需要按讚支持，並附上一個連結。由於對話看似正常，客戶不疑有他便點擊了連結。然而，帳號帳號雖不會馬上被登出，但幾個小時後就被盜走。

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林智群透露，目前身邊已經有好幾個朋友跟客戶碰到一樣的事情，點進連結後LINE帳號就被偷走，因此他也呼籲網友這個詐騙年代，大家小心為上，「如果有朋友要求你幫忙，說他們小孩參加什麼比賽，需要你按讚支持，麻煩拒絕他！就是有人放連結，要你點進去，就不要理他，就對了。」

貼文一出，不少網友紛紛表示「寵物票選的也有很多是盜帳號的」、「它應該是有需要輸入驗證碼...然後就被盜了」、「我就是受害者，點了沒事，自己傻還輸入帳號密碼」、「也不是點讚就會被盜帳號，是輸入帳密的那個畫面要小心」、「我一個朋友也是賴被盜，同樣手法」。

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