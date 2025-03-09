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大陸 大陸焦點 特派現場

陸軍費8.2兆元　將用於構建新型軍兵種、加強實戰化訓練

▲▼中國解放軍小隊考察邊界塔什庫爾干。（圖／路透）

▲大陸軍費預算持續增加。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸2025年軍費預算為1.81兆元（約8.2兆元新台幣），較去年增長7.2%。解放軍人大代表團發言人9日吳謙表示，新一年的國防預算將用於構建新型軍兵種結構佈局、加強實戰化軍事訓練，以及推進偵察預警與聯合打擊等。

吳謙提到，中國政府堅持國防建設和經濟建設協調發展方針，合理確定國防支出規模，「中國政府在推動經濟社會持續健康發展的同時，總體保持國防支出合理穩定增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。」

▲▼北京街頭一處電視牆8月3日播放著解放軍將在台海周邊進行實彈軍演的消息畫面。（圖／路透）

吳謙指出，綜合考慮國家安全和發展全局需要，保障國防和軍隊現代化進程同國家現代化進程相適應，全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，2025年全國一般公共預算安排國防支出1.81兆元，比去年執行數增長7.2%，其中：中央本級支出1.78兆元，比去年執行數增長7.2%。

吳謙說，增加的國防支出將用於大力發展新域新質作戰力量，統籌加強傳統作戰力量建設，構建新型軍兵種結構佈局；推進偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系和能力建設，保障軍隊建設「十四五」規劃攻堅收官；加強實戰化軍事訓練，推動軍隊院校內涵式發展，建強新型軍事人才培養體系；持續深化國防和軍隊改革，完善軍事人力資源等領域配套政策制度，改善部隊練兵備戰和工作生活保障條件。

▲▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

吳謙還還說，中方積極參加聯合國軍費透明制度，預算規模、結構、基本用途等都公開透明，「與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。」

吳謙強調，天下並不太平，和平需要捍衛，中國尚未實現完全統一，也是世界上周邊安全形勢最為複雜的國家之一，中國軍隊在維護國家主權和領土完整等方面面臨嚴峻挑戰，「中國有限的國防支出既是應對複雜安全挑戰的需要，也是回應國際社會期待、履行大國責任的需要，有助於中國軍隊提供更多公共安全產品，為服務構建人類命運共同體作出更多貢獻。」

▲▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

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