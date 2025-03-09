北京小學將開「AI課程」　廣招老師組「AI教育講師團」

▲北京的中小學將加入AI通識課程。（圖／CFP）

記者蔡紹堅強／綜合報導

北京市所有小學、初中以及高中，從下個學期開始，都將開設人工智慧（AI）通識課程，每學年不少於8課時，並招聘、培訓中小學人工智慧師資，設立「AI教育講師團」。

北京市7日發表《北京市推進中小學人工智慧教育工作方案（2025-2027年）》，確定從今年秋季學期開始，中小學將全部開展人工智慧通識教育，每學年不少於8課時，實現中小學生全面普及。

北京市指出，學校可將人工智慧課程獨立設置，也可與訊息科技、通用技術、科學、綜合實踐活動、勞動等課程融合進行。其中，小學階段以體驗式課程為主，重在啟蒙﹔初中階段以認知類課程為主，重在引導學生利用人工智慧賦能自身學習和生活﹔高中階段以綜合性和實踐性課程為主，重在強化學生的人工智慧應用能力和創新精神。

北京市提到，將探索AI賦能的新型「雙師課堂」組織實施模式，促進基礎教育優質均衡發展。鼓勵高校、科研院所、高科技企業、社會資源單位面向中小學生開放人工智慧實驗室、體驗館、綜合展廳、科技館、博物館等資源，建設中小學校外人工智慧實踐基地。

北京市表示，人工智慧教師隊伍將逐步建立。各區各校將從訊息科技、通用技術、科學、數學等學科遴選有興趣、有基礎的教師，形成人工智慧教育教師隊伍。有條件的區、校將通過公開招聘、人才引進、轉崗培育等方式充實人工智慧教育教師隊伍﹔積極引入社會力量師資，組建市、區兩級「AI教育講師團」，探索高校、科研院所、高科技企業專業人士常態化到校開展人工智慧教育。

北京市還將實施中小學教師「百千種子計劃」，吸引相關學科教師參與，分批重點培養北京市人工智慧教育領域100位專業名師和1000位骨幹教師，輻射帶動所有任課教師。

此外，北京市教委也將進一步規範人工智慧應用准入。支持人工智慧研究機構和教育教學研究機構聯合組建人工智慧測試場，制定符合教育教學規律的教育人工智慧產品評測標準，分學科、分類型開展相關產品教育教學、學習輔助能力評測，推動中小學教育人工智慧產品合規准入。