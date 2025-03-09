高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名何姓男子（30歲）今（9）日凌晨2時許，開車行經三民區建國路一處路口時，疑似晃神未注意車前狀況，追撞前方由郭女（30歲）駕駛、正在停等紅燈的轎車，又衝向停在路邊另一輛休旅車，何、陳兩人都只受到輕傷，但警方在調查車禍時，赫然發現何男車上竟藏有毒品，最後找到愷他命24包、咖啡包32包及一粒眠1包，全案訊後依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。

▲何姓男子開車晃神追撞兩車，警方在車上搜出57包毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

三民第一分局9日2時12分許接獲報案，稱三民區建國三路與南台路口發生車禍，轄區長明所立即趕往現場查處、協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

警方調查，何男在車禍發生時，駕駛自小客沿建國三路西往東方向行駛，郭女駕駛自小客搭載乘客陳男（24歲）沿同方向行駛，行經至案發路口時，疑因何男未注意車前狀況，直接追撞前方停等紅燈的郭女後，又向前滑行約20公尺碰撞停在路旁之自小客車。

警方獲報到場，發現何男嘴唇擦挫傷，郭女無外傷表示僅有頭暈情事，陳男無受傷，3人均表示自行就醫即可。經當場對雙方施以酒測，均無酒精反應。

員警查證何男身分時，目視發現其車內駕駛座旁置有毒品一包，經查為毒品愷他命，何男見賴不掉，只好再交出車上的毒品愷他命24包、毒品咖啡包32包及一粒眠1包，全案依公共危險罪及違反毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦。