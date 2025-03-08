獨／男捲運毒案判5年8月　律師質疑：同樣狀況柯建銘之子沒事

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署去年7月偵破跨國運毒案，查獲超過500公斤、黑市值21億元的大量毒品，一審將被告台籍蕭姓男子、2名泰籍男子，依運輸第二級毒品未遂罪分別判處5年8月、5年10月、2年8月有期徒刑，全案仍在上訴中。其中，蕭男的律師不服判決，向《ETtoday新聞雲》質疑，蕭對於海運的傢俱被藏毒毫不知情，與柯建銘兒子涉嫌大麻案的案情雷同，為何柯的兒子獲不起訴處分，蕭卻反遭重判？

▲台中地檢署去年7月偵破跨國運毒案，查獲超過500公斤、黑市值21億元的大量毒品。（圖／資料照，記者白珈陽攝）



蕭男辯護律師張佳瑋表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘的兒子柯鈞耀，於2020年捲入大麻郵包案，當時柯向檢察官說，郵包是由親戚從國外寄送，對於內容物不知情，檢察官也採信其說法，以不起訴處分；本案被告蕭男也在貨品來台之前，對傢俱藏毒不知情，兩案頗有雷同，請法官量酌。

蕭母也受訪表示，蕭是第一次接觸進口貿易，不清楚報關程序，才會請託她幫忙，「如果蕭早已知情運毒，不可能會走正當程序」，且蕭有家庭，有妻子及年僅4歲的兒子，不可能為了5萬元酬勞，鋌而走險運毒。蕭母說，若蕭知情該批貨品藏毒，不可能在公司受訓結束後，於去年3月21日準時返台，且當時蕭還計畫帶妻小在該週末去宜蘭遊玩。

一審判決指出，2023年11月間，泰籍男子「閃猜」、「瓦談友」委請台籍蕭姓男子（33歲）找尋倉庫及貨物報關事宜；同年12月初，蕭以母親任職的醫療器材公司為進口人名義，向倉儲公司承租倉庫6個月，閃、瓦允諾蕭除每月給予新台幣3萬至5萬元的報酬，在簽收貨物之後，每櫃可再領取5萬元。

▲專案小組查出，「BOW」、「LEK」向不詳之賣家，在寮國購入安非他命、K他命毒品，將毒品裝入密封袋後、再夾藏於木質桌椅傢俱中。（圖／資料照，記者白珈陽攝）



關務署台中關於一批貨物在同年3月13日報關時，發現傢俱內疑似藏有大量毒品，立即扣押該批貨品，並報請台中地檢署偵辦，查獲安非他命300包（約310多公斤）、K他命200包（約200多公斤），合計超過500公斤毒品。專案小組趁閃、瓦前往倉庫簽收時，將2人拘提；當時被公司派往大陸實習的蕭，21日返台後也遭逮補，檢方偵結後依運輸第二級毒品罪嫌將蕭等3人起訴。

▲專案小組埋伏前來取毒品的2名泰國籍人士並當場逮補。（圖／資料照，台中地檢署提供）



審理時，「閃猜」坦承犯行，承認知道進口沙發應藏有毒品；「瓦談友」及蕭則矢口否認涉案，其中蕭男對法官解釋，因「閃猜」聲稱該批貨品只是輕木沙發，他相信對方，且初次進口物品遭海關查驗的機率較高，他不可能用母親公司名義進口來陷害媽媽。

但法官根據3人的手機發現，蕭在得知貨件遭台中關抽驗後，在通訊軟體群組內詢問閃猜等人「你們貨裡面確定只有傢俱嗎？」、「報關行打來說有異樣」；之後蕭又私訊黃可兒「我現在是有點不相信那老窩人」、「出事了我就不回台灣」等語，法官認為蕭男已預見貨品中可能藏毒，不採信蕭的辯詞。

法官審酌，本案查扣毒品數量鉅大，但「閃猜」坦承犯行，而「瓦談友」與蕭男雖否認主觀犯意，但毒品在輸入我國境內時就遭查扣，尚未外流，加上3人非主謀，考量一切情狀，依運輸第二級毒品未遂罪，對「閃猜」判刑2年8月，「瓦談友」、蕭男分別判5年10月、5年8月。全案正在上訴。