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替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

▲▼替代役執行溫馨關懷弱勢學童課後照顧勤務。（圖／內政部提供）

▲替代役執行溫馨關懷弱勢學童課後照顧勤務。（圖／內政部提供）

記者陳家祥／台北報導

替代役制度實施以來，役男足跡遍及社會治安、災害搶救及社福照護等領域，而為落實政府照顧關懷弱勢的政策，內政部推動替代役長照公益服務，經統計自100年至113年，替代役役男參與各項公益活動已達65萬人次，受惠民眾逾535萬人，充分體現替代役對社會的影響力，讓公益服務的溫暖觸及更多角落。

內政部表示，替代役訓練及管理中心為建構替代役多元服務面向，擴大服務成效，並培養役男關懷弱勢、熱心公益情操，落實愛心、服務、責任、紀律等四大信念，鼓勵役男從事學童課後照顧、獨居長者居家關懷、環境清潔、捐血活動、反毒宣導及生活協助等多元公益服務，以捐血活動為例，自96年迄今役男捐血量已突破4,000萬C.C，為公益服務寫下重要的里程碑。

此外，替代役役男於成功嶺服役時，須接受志願服務課程訓練，至今累計已有29萬6,316人取得志願服務證書，並累積65萬人次的役男參與各項公益服務，另也協助141位身障弟兄袍澤完成8萬人次的生活支援服務，以行動傳遞溫情與大愛，發揮替代役役男的社會價值。

內政部指出，為擴大及延伸替代役服務量能，除了協助役男們取得志願服務結業證書及初級救護技術員證照（EMT-1）之外，隨著災害與社會安全挑戰日益增加，替代役在民防工作的角色愈加關鍵，目前已納入射擊訓練的基礎訓練課程，並自今年起，將防災士訓練納入新訓及備役召訓替代役役男的課程，共同提升災害防救量能，強化替代役個人、家庭及社會的自救互助技能，進而成為國家安全防護的溫暖力量。

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