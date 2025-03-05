耐燃板憑證射後不理？　國土署：持續檢討法規強化管理機制

▲去年12月台中全聯倉儲發生大火釀成9死8傷悲劇，耐燃庫板的管理受到外界關注。（圖／123RF）

記者陳家祥／台北報導

針對有媒體揭露業界耐燃建材造假案，去年10月已建置市場追蹤查核申報作業電子平台，包括耐燃材料、防火區劃貫穿部耐火材料、防火（捲）門及建築用門遮煙性能等項目，皆適用線上申報系統，以強化建物防火材料後市場流向及管理。國土署說，後續會針對「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」進行法規精進研議。

有媒體今報導，去年12月台中全聯倉儲發生大火，釀成9死8傷悲劇，號稱使用「一級耐燃庫板」卻未起到應有作用。有業界人士爆料，因為制度漏洞，廠商只要送驗合格，國土署就給予5年生產許可，事後又不聞不問，導致花錢取得耐燃憑證的廠商粗製濫造，整個業界都在作假

內政部國土管理署表示，為能管理經各性能評定專業機構認可之建築新技術、新工法、新設備及建築物防火新材料，在113年10月已完成市場追蹤查核申報作業電子平台之建置，包括耐燃材料、防火區劃貫穿部耐火材料、防火（捲）門及建築用門遮煙性能等項目皆適用線上申報系統，以強化建物防火材料後市場之流向及管理機制，並持續就「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」進行法規精進之研議。

國土署指出，為查核工程使用防火材料之確實性，後續將研擬朝向建築物取得使照前，強化防火材料出廠證明、使用數量及圖說位置，防火材料評定機構進行現場抽驗查核，以確保啟用後之安全。

國土署提醒，依照「建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點」規定，凡是申請人、發明人、出品人或試驗機構團體，如有偽造文書，出具不實證明，侵害他人財產，肇致危險或傷害他人時，將視其情形撤銷認可證明文件，依法追究責任。