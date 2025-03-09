桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

▲日本伊奈町小室小學校學生，揮舞中華民國國旗歡迎中山國小師生參訪。（圖／中山國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中山國小師生、家長們，由蔡淑華校長帶領，日前赴日進行為期5天的國際教育交流暨參訪活動，獲得日本地方政府與民間大力協助，甚至收到日本首相石破茂的電報，表達對台日三校師生交流的歡迎與祝賀，堪稱台灣國小參與國際交流之佳話。

▲日本首相致電歡迎與祝福。（圖／中山國小提供）

蔡淑華校長8日表示，中山國小長年來積極推動國際教育，已與23個國家進行同步或非同步的線上交流，且一年內的書信交流遍及35個國家。今年適逢中山國小創校70週年，為讓學生獲得沈浸式文化體驗，安排3月2日至6日赴日交流參訪。

▲雙方互贈紀念品。（圖／中山國小提供）

3月3日，師生抵日本埼玉縣伊奈町小室小學校，該校528位學生揮舞著我國國旗，夾道熱烈歡迎。在歡迎儀式上，蔡淑華校長致贈中山國小七十週年校慶紅色小書包、保溫杯及台灣特產給對方，傳遞喜樂與溫馨，小室小學山口校長回贈給中山國小特別訂製花藝藝術品，象徵友誼長存，學生朱恩鑠代表學校上台以中文和英文致詞，口齒流暢深獲好評。

▲日本的學生用餐必須全身著裝。（圖／中山國小提供）

日方學校特別將中山的學生分配至六個班級，透過闖關活動體驗多項日本傳統文化，如摺紙、書法、跳繩、歌牌、劍球與翻花繩等，讓學生親身感受日本文化的魅力。學生入班上課時，東京第一場初雪繽紛落下，課程結束要離開時正值大雪紛飛，小室小學的學生搖擺國旗夾道歡送，大家在大雪紛飛中道別，離情依依，格外感人。

3月4日，中山國小師生拜訪朝霞市第十小學校，除了入班學習，還在學校歡迎會上與日本學童手牽手跳舞，共享歡樂時光。此外，雙方學生也一同進行學校打掃活動，體驗日本學校生活。

▲中山國小師生穿和服參訪淺草寺的日本文化體驗。（圖／中山國小提供）

日本學校對傳統文化的重視，令中山學童感到十分新奇。例如，中山學童五年級洪芮瑜表示：「日本教室後面都貼著同學的書法作品，而我第一次寫書法居然是在日本！」五年級張聿廷則說：「在台灣，體育課通常是打球和跑步，但在日本，各種民俗童玩也被視為體育活動，讓我覺得非常驚訝。」六年級的郭竤曜同學對日本學生入校脫鞋、跪著擦地及精簡的營養午餐，也表示印象深刻。

此次中山國小赴日交流，獲得當地政府與僑界的重視與支持。除了有朝霞市富岡勝則市長親自協調接待學校，即將於3月18日上任的準市長松下昌代女士更親自到校致詞。學生入班體驗時，當地教育局的「給食課」課長與營養師也特別到校與蔡淑華校長互相交流。

此行難得的國際交流機會，讓中山國小師生親身體驗日本的教育文化與學校生活，不僅拓展了學生的國際視野，也加深了兩國學童之間的友誼，為未來的台日教育合作奠定良好基礎。