　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

▲桃園中山國小師生赴日交流　

▲日本伊奈町小室小學校學生，揮舞中華民國國旗歡迎中山國小師生參訪。（圖／中山國小提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中山國小師生、家長們，由蔡淑華校長帶領，日前赴日進行為期5天的國際教育交流暨參訪活動，獲得日本地方政府與民間大力協助，甚至收到日本首相石破茂的電報，表達對台日三校師生交流的歡迎與祝賀，堪稱台灣國小參與國際交流之佳話。

▲桃園中山國小師生赴日交流　

▲日本首相致電歡迎與祝福。（圖／中山國小提供）

蔡淑華校長8日表示，中山國小長年來積極推動國際教育，已與23個國家進行同步或非同步的線上交流，且一年內的書信交流遍及35個國家。今年適逢中山國小創校70週年，為讓學生獲得沈浸式文化體驗，安排3月2日至6日赴日交流參訪。

▲桃園中山國小師生赴日交流　

▲雙方互贈紀念品。（圖／中山國小提供）

3月3日，師生抵日本埼玉縣伊奈町小室小學校，該校528位學生揮舞著我國國旗，夾道熱烈歡迎。在歡迎儀式上，蔡淑華校長致贈中山國小七十週年校慶紅色小書包、保溫杯及台灣特產給對方，傳遞喜樂與溫馨，小室小學山口校長回贈給中山國小特別訂製花藝藝術品，象徵友誼長存，學生朱恩鑠代表學校上台以中文和英文致詞，口齒流暢深獲好評。

▲桃園中山國小師生赴日交流　

▲日本的學生用餐必須全身著裝。（圖／中山國小提供）

日方學校特別將中山的學生分配至六個班級，透過闖關活動體驗多項日本傳統文化，如摺紙、書法、跳繩、歌牌、劍球與翻花繩等，讓學生親身感受日本文化的魅力。學生入班上課時，東京第一場初雪繽紛落下，課程結束要離開時正值大雪紛飛，小室小學的學生搖擺國旗夾道歡送，大家在大雪紛飛中道別，離情依依，格外感人。

3月4日，中山國小師生拜訪朝霞市第十小學校，除了入班學習，還在學校歡迎會上與日本學童手牽手跳舞，共享歡樂時光。此外，雙方學生也一同進行學校打掃活動，體驗日本學校生活。

▲桃園中山國小師生赴日交流　

▲中山國小師生穿和服參訪淺草寺的日本文化體驗。（圖／中山國小提供）

日本學校對傳統文化的重視，令中山學童感到十分新奇。例如，中山學童五年級洪芮瑜表示：「日本教室後面都貼著同學的書法作品，而我第一次寫書法居然是在日本！」五年級張聿廷則說：「在台灣，體育課通常是打球和跑步，但在日本，各種民俗童玩也被視為體育活動，讓我覺得非常驚訝。」六年級的郭竤曜同學對日本學生入校脫鞋、跪著擦地及精簡的營養午餐，也表示印象深刻。

此次中山國小赴日交流，獲得當地政府與僑界的重視與支持。除了有朝霞市富岡勝則市長親自協調接待學校，即將於3月18日上任的準市長松下昌代女士更親自到校致詞。學生入班體驗時，當地教育局的「給食課」課長與營養師也特別到校與蔡淑華校長互相交流。

此行難得的國際交流機會，讓中山國小師生親身體驗日本的教育文化與學校生活，不僅拓展了學生的國際視野，也加深了兩國學童之間的友誼，為未來的台日教育合作奠定良好基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲哭喊：我一生遺憾「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」
陳水扁拄拐杖抵柯爸告別式　韓國瑜面色凝重
柯建銘出席柯爸告別式！　「人死為大理當送祂最後一程」
影／柯爸回顧影片曝光　要柯文哲「作有能力的人」
手機電量100％繼續充傷電池！　專家公布最佳解
李唯楓祕密結婚！　富家女老婆曝光
快訊／柯文哲8：53抵達奔喪！面無表情「無戒具」穿藍黑外套

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年收破百萬卻找不到對象　單身男女嘆多金不一定能終結單身

2025桃園北橫櫻花勇士單車騎　933人報名595人完騎

蘇俊賓圖解「酸柑茶」六大工序　網友：終於有教科書

類流感流行ing、腹瀉者飆5年最多　南投醫院開設門診緩解急診壅塞

民眾車輛故障卡路口　台東警聯絡維修廠救援

桃園「親子拔蘿蔔體驗」好熱鬧　邱奕勝：寓教於樂值得推廣

台東翁身體不適蹲坐路旁　警助平安返家

關山慈濟與健保署合辦路跑活動　歡喜迎接25週年院慶

南投好孕卡即起開放線上申請　孕婦搭乘合作計程車最高補助5千

宏碁創辦人施振榮大林慈濟演講　暢談醫療產業國際化觀點

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

年收破百萬卻找不到對象　單身男女嘆多金不一定能終結單身

2025桃園北橫櫻花勇士單車騎　933人報名595人完騎

蘇俊賓圖解「酸柑茶」六大工序　網友：終於有教科書

類流感流行ing、腹瀉者飆5年最多　南投醫院開設門診緩解急診壅塞

民眾車輛故障卡路口　台東警聯絡維修廠救援

桃園「親子拔蘿蔔體驗」好熱鬧　邱奕勝：寓教於樂值得推廣

台東翁身體不適蹲坐路旁　警助平安返家

關山慈濟與健保署合辦路跑活動　歡喜迎接25週年院慶

南投好孕卡即起開放線上申請　孕婦搭乘合作計程車最高補助5千

宏碁創辦人施振榮大林慈濟演講　暢談醫療產業國際化觀點

戴維斯喊話能填補唐西奇空缺　「我是NBA 75大球星之一」

蔡依珊突PO左眼傷腫照！慘遭「家中愛犬」下手　秒刪文：該斷就斷了

「TOYOTA Corolla」汽油日本恐停售！旅行車5月改款只賣1.8升油電

陸委會要查藝人　靳東：文化怎能裁罰？很可笑！

道奇再傳傷情！潛力中繼投手右肩手術本季報銷

星巴克3／10起「連兩天第二杯半價」　大杯以上即享優惠

日綜藝天王病倒停工！公司認「身體出狀況」…主持搭檔涉性侵消失

活氧科技＋高溫洗滌＋活氧槽潔淨！防堵流感季「BOSCH洗衣機」讓病毒無所遁形

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

陳水扁拄拐杖抵柯文哲爸爸告別式　韓國瑜面色凝重致意

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

地方熱門新聞

金防部3月起武裝哨上線　陸軍：確保營區安全

桃園社宅租金最低2400　逾萬人正在排隊

蘇俊賓圖解酸柑茶六大工序　網讚教科書

年收百萬卻找不到對象　多金卻難終結單身

民眾車輛故障卡路口　台東警聯絡維修廠救援

台南女騎機車疑闖紅燈撞上小客車2人受傷送醫

新北金山浪漫櫻花季！健行賞櫻兼賞杜鵑

南投醫院開設類流感、腸胃炎門診緩解急診壅塞

台東翁身體不適蹲坐路旁　警助平安返家

桃園「親子拔蘿蔔體驗」　邱奕勝：寓教於樂

2025瑞里花季禁停路段最新資訊公佈！

屏東市植樹活動　吸引5000人參與

海軍敦睦艦隊抵台南安平商港全民提升國防意識

嘉義市化糞池補助計畫　最低5.8萬元

更多熱門

相關新聞

石破茂首會川普　重申台海和平重要性

石破茂首會川普　重申台海和平重要性

日本首相石破茂正於美國訪問，他7日首度與美國總統川普舉行峰會，並於記者會提到，兩人於會談中重申台海和平穩定的重要性、反對以武力或脅迫手段單方面改變東海及南海現狀，及因應北韓核武計畫。

石破茂稱訪華「極為重要」　中方：願溝通

石破茂稱訪華「極為重要」　中方：願溝通

日本首相向靖國神社供奉祭品 中國：謹言慎行

日本首相向靖國神社供奉祭品 中國：謹言慎行

即／日本內閣總辭！　岸田文雄結束3年首相生涯

即／日本內閣總辭！　岸田文雄結束3年首相生涯

YOASOBI抵達白宮！隨日相出席「拜登晚宴」

YOASOBI抵達白宮！隨日相出席「拜登晚宴」

關鍵字：

桃園中山國小赴日交流日本首相

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

女學生約網友摩鐵愛撫　初夜慘遭奪走

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

《浪姐5》戚薇「眼睛上吊」被疑整過頭　認：打太多

每天大便≠健康！　營養師點名「3異狀」：恐大腸癌

快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

把握暖陽！　「全台下3天」回冬時間曝

下周連2波鋒面+大陸冷氣團南下變天

更多

最夯影音

更多

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面