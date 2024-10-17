日本首相向「靖國神社」供奉祭品　中國外交部：敦促謹言慎行





▲ 日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本靖國神社今天起舉行為期3天的秋季例大祭，首相石破茂循例供奉被稱為「真榊」的供品不參拜。中國外交部今天回應，敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底與軍國主義切割。

靖國神社位於東京，因為合祀二次大戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

日本放送協會（NHK）報導，石破茂今天供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品，並附上寫有「內閣總理大臣 石破茂」的木牌。

據中國官媒央視新聞報導，中國外交部今天舉行例行記者會，發言人毛寧表示，「靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯」。

她表示，我們敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底與軍國主義切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信亞洲鄰國和國際社會。

另外，在這場記者會上有媒體詢問，北韓表示已修改憲法，明確將南韓定義為「敵對國家」。毛寧回應，中方在朝鮮半島的立場是一貫的，認為維護朝鮮半島和平穩定、推動政治解決進程，符合各方的共同利益，也希望各方共同為此做出建設性的努力。