董座砍殺離職技術長　雲云科技發142字聲明：不勝唏噓

▲時任副總統賴清德曾參訪「雲云科技公司」，與負責人曾志新合照。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導

雲云科技公司52歲董事長曾志新7日砍殺梁姓技術長，曾志新殺人自殘送醫急救，意外發生後引起社會關注，過去一篇曾志新的專訪文章也被網友翻出，而雲云科技也重新編輯該文發表142字聲明。

據了解，曾男與梁男理念不合起爭執，梁男曾表達對公司不滿要離職，雙方7日下午4時許相約談判，期間曾男拿水果刀往梁男後頸砍2刀，當場大量失血命危，曾男砍完後想自殘，被其他同事把刀搶下來，只有輕微受傷，2人都由救護人員送往醫院急救，梁男傷重不治，詳細原因警方正進一步調查。

▲「雲云科技公司」負責人曾志新。

資本額4.2億的雲云科技，是國內知名的寶寶攝影機廠商，去年還拿下經濟部最高獎項「第八屆國家產業創新獎」。雲云科技過去曾經接受媒體《數位時代》專訪，暢談創業理念，該篇文章也因此次社會案件再度被網友翻出。

不過雲云科技在該篇文章於7日更新，寫道「給《數位時代》、《創業小聚》的讀者，我們對於雲云科技3月7日發生的悲劇深感遺憾，也對受害者及其家屬致上最深的哀悼與敬意。本篇報導原為基於當時的專業訪問所撰寫，現仍保留以維護新聞記錄。然而，發生如此憾事，讓人不勝唏噓。我們希望社會能更加關注職場情緒管理與衝突處理，避免類似悲劇再度發生。」

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