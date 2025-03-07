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阿公阿嬤也出動！百年牌子1潮鞋今開賣　「排爆了」畫面曝

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲美津濃新球鞋吸引排隊人潮。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

人氣運動品牌美津濃Mizuno近年在潮流圈掀起熱潮，今（7）日推出「Wave Prophecy Moc GTX」吸引許多球鞋粉排隊，各大百貨公司專櫃和街邊店都湧現人龍，甚至連阿公阿嬤都出動代買。值得注意的是，一雙原價8800元的鞋款，已經有人在開價12880元要在拍賣APP上轉賣。

該款鞋子在今日上午11點於直營櫃點和官方購物網站同步開賣，許多民眾在Threads上分享排隊情況。就有男網友表示，他昨天特地到百貨公司專櫃詢問店員鞋款數量，「店員說有20幾雙，今天到現場只有16雙，扯爆！」文中還曬出排隊盛況，以及順利買到球鞋的照片。

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就有脆友表示，「早上五點來排Mizuno Wave Prophecy Moc，排第21個，太誇張還下雨欸！」還有脆友分享上午9點多台北旗艦店的排隊狀況，當中有不少阿公阿嬤，似乎是幫忙出動代買的。

也有人抱怨某間百貨公司櫃點的排隊機制很怪，他一大早站在門口排隊，開門時跟前面幾位一起衝上去，豈料上面已經至少4、50人在櫃上排，「在大門口排第一的那位都連號碼牌都拿不到，如果說可以從側門或另外的門上去，那一早在大門口乖乖排隊的都是傻子是不是？」便有網友直呼，「阿公阿嬤代排部隊早已露宿街頭，百貨專櫃上的插隊亂象還是依舊。」

還有不少網友透過官網搶鞋，「也太搞笑，我連尺寸都看不到就沒了」、「官網這次真的有難度，商品11:00開賣前完全找不到，需要用搜尋的。」另外，該鞋款一雙原價8800元，似乎有人買到後立刻PO上拍賣APP轉賣，開價12880元。還有網友在台北Mizuno旗艦店外發現，疑似有黃牛集團出沒，提著球鞋袋子在路邊看起來像是在交易的樣子，亂象令人看傻。

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