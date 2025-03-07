　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台積電加碼投資美國惹議　許淑華納悶：為何總有人唱衰台灣？

▲▼總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）

記者陳家祥／台北報導

為了消弭外界對於台積電加碼投資美國千億美元的疑慮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家6日特別一起召開記者會，針對關注的產業焦點一一釋疑。對此，台北市議員許淑華說，台積電這次加碼投資，不只讓世界看到台灣的重要性，也會讓台美經貿關係更加穩固，「台灣實力被世界看見，明明是一樁好事，為什麼還是有人在唱衰呢？」

「為什麼每當台灣有好事發生時，總會有人開始唱衰？」許淑華說，最近網路上，對台積電加碼投資美國，有許多質疑聲音，魏哲家董事長昨天用一句話，直接消弭所有質疑聲浪，「台積電投資原因只有一個，就是客戶需求」。

許淑華指出，《晶片戰爭》作者、美國Tufts大學教授Chris Miller的投書提出2大重點：一、對台積電和台灣政府而言，皆是相當值得的投資。二、將使台積電的競爭對手三星和英特爾，將面臨棘手問題，隨著台積電擴大在美業務，過去標榜自己是可靠的供應商，此說法恐怕難以成立。

許淑華認為，台積電這次加碼投資，不只讓世界看到台灣的重要性，另一層面，也會讓台美經貿關係更加穩固。她說，魏哲家董事長特別提到，目前生產線已無法符合訂單需求，為了滿足客戶需求，經過精密的投資風險評估，決定加碼投資美國。

許淑華指出，今年在台灣還會增加11個生產線，台灣的業務持續在增加，並沒有減少。現在的台積電，不只是來自台灣的台積電，早已放眼世界，佈局世界，「台灣的實力已經被世界看見，這明明是一樁好事，為什麼還是有人在唱衰呢？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
志村健染疫亡5年「3億豪宅全拆光」　遺物只留1件
沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了
快訊／醫學生跑外送遭撞死！台中男無照又酒駕收押
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

替代役積極投入公益服務　13年超過535萬人受惠

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

雙薪160萬　小倆口「存款80萬」能買房？專家見1關鍵：應該沒問題

民眾黨邀演講受矚　童子賢：公共政策多交流有益身心健康

影／罷免羅明才志工遭紅衣女辱罵比不雅手勢　罷團火速提告

嘉市國際管樂節短影音暨徵文競賽　 紀錄+見證國際管樂節魅力

搶進台積電還不夠！大俠武林加碼4檔ETF　月入2.1萬滾出千萬財富

調查局長陳白立職籃開球　號召上千熱血球迷共同打詐

嘉義縣打造候鳥經濟生活圈　環境與經濟共贏

台灣有條件讓台積電放手一搏嗎？　童子賢直言「掏空說」過慮了

男友媽嘴太毒！關心一句話「能順利出生？」　孕婦爆氣開戰

和平曙光？　以色列哈瑪斯：準備展開「第2階段停火談判」

誇張！國道驚見2機車狂飆　1輛竟無車牌違規上路

政治熱門新聞

「國民黨賊星該敗」　柯建銘：婦女節出現罷免41名藍委最重一擊

馬英九險賣台積電給中國？教授還原打臉

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

罷藍第二階段列「20人獵殺名單」　拚民進黨6區翻盤

沈富雄心肌梗塞急裝2支架保命　事發當下異常胸悶持續超過10分鐘

租金補貼沒下文「還要吐還6個月」　內政部：協助申請人分期繳回

郭智輝扯蒙古症　綠委：我是唐寶寶的家長「從不曾放棄我的天使」

大罷免憂成炮灰　藍委坦言：勤跑基層也遠不及綠營貼的「仇恨值」

普發現金1萬有譜！　藍提「稅收超徵特別條例草案」今院會付委

唐氏症不會遺傳！　林月琴怒批郭智輝沒素養

罷免王鴻薇遭國民黨公布個資　美女發言人落淚：我們都只是普通公民

遭網友指施壓國健署長　洪孟楷發3聲明怒：惡意影射實在太誇張

議員張秉鈞詐助理費解職　基隆議會：免補選

民眾黨給黨工7天全薪家庭照顧假　本會期列優先法案盼全民可享

更多熱門

相關新聞

台積電宅慘了？ 　帥過頭點名4縣市「現在就賣」！

台積電宅慘了？ 　帥過頭點名4縣市「現在就賣」！

記者劉邠如／台北報導 台積電董事長魏哲家昨天(6日)在總統府記者會中，強調台積電在美國加碼投資1000億美元，並不會影響在台投資，還計劃在台灣新建11座生產線，引發市場關注，但房市似乎並未因此受惠，房地產投資達人帥過頭直言，過去熱門的台積電宅將受衝擊，他建議最好「現在就賣！」

遭酸持有10張台積電股票還疑美　翁曉玲反擊：小股東不能表達意見？

遭酸持有10張台積電股票還疑美　翁曉玲反擊：小股東不能表達意見？

打臉「台積電股價500元」說

打臉「台積電股價500元」說

美光看中兩強項延攬劉德音

美光看中兩強項延攬劉德音

台積電變美積電？　學者：核心研發團隊留台灣已確保技術不外流

台積電變美積電？　學者：核心研發團隊留台灣已確保技術不外流

關鍵字：

台積電美國台美

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面