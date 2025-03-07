台積電加碼投資美國惹議　許淑華納悶：為何總有人唱衰台灣？

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）



記者陳家祥／台北報導

為了消弭外界對於台積電加碼投資美國千億美元的疑慮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家6日特別一起召開記者會，針對關注的產業焦點一一釋疑。對此，台北市議員許淑華說，台積電這次加碼投資，不只讓世界看到台灣的重要性，也會讓台美經貿關係更加穩固，「台灣實力被世界看見，明明是一樁好事，為什麼還是有人在唱衰呢？」

「為什麼每當台灣有好事發生時，總會有人開始唱衰？」許淑華說，最近網路上，對台積電加碼投資美國，有許多質疑聲音，魏哲家董事長昨天用一句話，直接消弭所有質疑聲浪，「台積電投資原因只有一個，就是客戶需求」。

許淑華指出，《晶片戰爭》作者、美國Tufts大學教授Chris Miller的投書提出2大重點：一、對台積電和台灣政府而言，皆是相當值得的投資。二、將使台積電的競爭對手三星和英特爾，將面臨棘手問題，隨著台積電擴大在美業務，過去標榜自己是可靠的供應商，此說法恐怕難以成立。

許淑華認為，台積電這次加碼投資，不只讓世界看到台灣的重要性，另一層面，也會讓台美經貿關係更加穩固。她說，魏哲家董事長特別提到，目前生產線已無法符合訂單需求，為了滿足客戶需求，經過精密的投資風險評估，決定加碼投資美國。

許淑華指出，今年在台灣還會增加11個生產線，台灣的業務持續在增加，並沒有減少。現在的台積電，不只是來自台灣的台積電，早已放眼世界，佈局世界，「台灣的實力已經被世界看見，這明明是一樁好事，為什麼還是有人在唱衰呢？」