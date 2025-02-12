12星座告白致勝關鍵！天秤座丟直球、雙魚座先寫好台詞

▲阿谷老師透過雷諾曼占卜預言12星座告白致勝關鍵。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

本周就是情人節了，不少單身的朋友是否都醞釀著想跟對象更進一步呢？但同時又擔心自己告白的方式不對，怕把關係搞砸嗎？以下提供想脫單的朋友告白致勝關鍵，祝各位都有情人終成眷屬！

牡羊座（3/21 - 4/19）

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牡羊座的你，天生是一個熱情、主動的人。本月告白成功的關鍵，你也是需要主動出擊，讓對方感受到你的愛意與真誠。但同時避免過於急躁，給對方適當的空間和時間，讓他可以思考和回覆你。你可以給予你熱烈的愛，但不要給對方強迫的壓力喔！

金牛座（4/20 - 5/20）

金牛座在告白前要審視自己是否真正準備好了。本月在感情面向好像有一點容易糾結，想前進但又有蠻多猶豫與恐懼。先問問自己真實的想法吧！也避免過於保守婉轉或拖延行動，這可能導致錯失良機。

雙子座（5/21 - 6/20）

雙子座在本月有極高的告白成功機會。你本身就是個有趣、討喜的個性，再加上本月和對方之間的吸引力很強，運用你幽默的表達能力，用輕鬆有趣的方式打動對方的心，或是帶有一點小調皮的先戲弄對方在告白，讓告白過程驚喜卻又自然。

巨蟹座（6/21 - 7/22）

帶有情感的回憶是打動對方的致勝點。可以安排在過去約會過的地方，與對方分享過去的美好時光，或帶著一份貼心的回憶禮物告白，能讓對方感受到溫暖與安全感，進而願意接受你的心意。

獅子座（7/23 - 8/22）

獅子座的你適合選擇一個具有儀式感的場合進行告白。告白的每個環節、步驟也要提前設計過，讓過程像是精心安排的偶像劇一樣，讓對方感到自己在你心中是特別且重要的。

處女座（8/23 - 9/22）

處女座本月果斷行動才能取得成功。避免告白前過度分析對方的反應，揣摩太多後導致自己陷入拖延或不安中。其實你只要直接、簡單地表達你的心意，就能讓對方接受到，也可以提高告白成功的機會！

天秤座（9/23 - 10/22）

天秤座本月在告白請直接的、明確的說出「我喜歡你、我想跟你在一起、那你是怎麼想的呢？」等字眼。避免沒頭沒尾的、或是過於委婉的告白，並且也要讓對方知道，你在等待他的回覆喔！

天蠍座（10/23 - 11/21）

天蠍座的愛情主題可能比較不是在告白這件事上，你的內心是否還有某一段未完全放下的感情？或是和曖昧對象之間還有一些誤會、芥蒂還沒放下呢？本月的你，在告白前，先把舊傷處理好吧！

摩羯座（12/22 - 1/19）

摩羯座可以透過自己可靠、安全感的一面獲得對方的芳心。讓對方感覺，「有你真好，任何困難都難不倒你。」你可以給予對方安全感，也可以陪她一起討論未來、規劃未來，這樣的自信是你可以吸引對方的特質！

水瓶座（1/20 - 2/18）

水瓶座的你內心是不是對愛情有蠻多憧憬和渴望的？比起談戀愛，你的本質更像是想找人陪你一起瘋！告白成功的關鍵，兩個人要先當好玩伴，你想玩的行程，他要可以以他的方式加入，才會是適合你的人。比起如何告白，你的重點是先找到適合的人喔！

雙魚座（2/19 - 3/20）

雙魚座在告白時建議要先提前寫好劇本或是想好自己的台詞喔！如果告白當場發揮，可能會完全忘記自己要說什麼，或是在最後一步打退堂鼓。如果想告白，就先規劃好，逼自己逐步完成吧。畢竟什麼都不說的話，告白成功的機會是零呀！