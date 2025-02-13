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情人節來了！快準備攻略　12星座「最佳約會地點」不怕出錯　

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▲西洋情人節是約會的節日，快來看看自己適合去哪過節吧！（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

明天就是西洋情人節了，不少人都會安排和戀人、另一半好好過節，快來看看12星座都適合去哪裡約會吧！

牡羊座（3/21 - 4/19）

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白羊座本月的約會應避免過於隨性、無計畫的安排，可能導致缺乏目的而浪費了時間。建議選擇一個有明確行程的地方，例如博物館、天文館、文藝展區等等，本身就有豐富的內容的地方。

金牛座（4/20 - 5/20）

金牛座本月適合在選擇就有主題性的地點，如裝潢有特殊風格且舒適的餐廳、手作課程，透過共同活動或在餐廳拍拍照來拉近距離，選擇這類約會場所也可以藉著場所得主題聊下去，減少想不出話題的尷尬。

雙子座（5/21 - 6/20）

雙子座的約會可能會因為計畫趕不上變化而發生小插曲，最好在安排活動時，可以多想幾個備案，也建議選擇較沒有時間限制、全天都可以去玩或參觀的場所，即使有變數也能自然應對。

巨蟹座（6/21 - 7/22）

巨蟹座適合選擇手作課程、烹飪課程，一起動手做些有趣的事情，兩個人可以一起完成作品的行程會更加適合你！

獅子座（7/23 - 8/22）

獅子座本月不適合選擇過於靜態、內向的約會方式，容易讓氛圍變得尷尬。可以考慮遊樂園、演唱會、帶有冒險性的體驗活動等，讓熱鬧的環境帶動情緒，一起享受這個過程。

處女座（8/23 - 9/22）

與獅子座類似，處女座本月的約會不適合選擇太過安靜的環境，可能會讓彼此之間的距離感加深。建議選擇室內，但有主題活動的行程，如密室逃脫、桌遊咖啡廳，透過互動來增進默契。

天秤座（9/23 - 10/22）

天秤座本月可能會在約會時感到有些壓力，容易因為擔心形象而不夠自然，或是過分緊張兒感到拘束。建議選擇寵物咖啡廳、動物園，一起摸摸小動物，氛圍輕鬆、自在，會讓你能展現更自然的一面。

天蠍座（10/23 - 11/21）

天蠍座本月的約會容易產生一些小爭執，可能因為觀點不同而讓氣氛變得緊張。建議可以在約會中穿插看電影的環節，減少對話時間，並且讓這個爭執的能量運作做討論劇情之上，而非兩個人吵架。

射手座（11/22 - 12/21）

射手座本月在約會時需要展現智慧與幽默，適合選擇天文館、歷史展覽，或是你自己有研究的一些興趣展區，在行程中可以同時展現自己的內涵，讓對方對你的知性魅力印象深刻。

摩羯座（12/22 - 1/19）

摩羯座本月適合選擇具有浪漫氛圍的餐廳、夜景觀賞、夜景餐廳等，營造出曖昧的氛圍。在星空下一起暢想未來，會讓感情迅速升溫。

水瓶座（1/20 - 2/18）

水瓶座本月的約會適合選擇親近自然的露營地、海邊、大自然的環境，在與地球連結較深的環境，讓你可以很放鬆的展現真實的自我，赤子之心打動對方。

雙魚座（2/19 - 3/20）

雙魚座本月容易在約會中，因為過於追求理想，自己想像一個非常夢幻的約會行程，但行程安排卻很不切實際。建議還是直接問問對方想去哪裡，想怎麼安排比較合適。如果一定要自己安排的話，建議上網查攻略照著網友的推薦行程！

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