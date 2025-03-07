　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

王薀虐死女弟子還逼簽本票　死後家人險遭追債

王薀精舍殺人案昨起訴，檢察官指控他涉傷害致死及宗教斂財。

▲王薀精舍殺人案昨起訴，檢察官指控他涉傷害致死及宗教斂財。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

暢銷書作家王薀（王江鎮）精舍殺人事件台北地檢署昨（6日）起訴13被告，移審台北地院時，檢察官廖維中控訴王薀的蔡姓女弟子遭「研討」虐死前，被逼交出個人證件並簽下保密切結與本票，承諾若向外透露對團體不利的話，就要賠償在場參與研討者金錢，後來被害人死亡後，王薀竟請弟子問律師，如何對死亡的人聲請本票裁定？能否請死者家屬代償？行為令人髮指。

檢察官廖維中指控王薀利用宗教斂財，濫用宗教自由，只因認為替他計算離婚官司財產分配等出問題，就由讀書會3大女護法幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等人召集弟子對進行蔡姓女弟子進行每日五體投地跪拜逾400次懺悔及剃髮、虐打等方式進行「研討」，害蔡女死亡，證人已說是由王薀發起「研討」，要被「研討」者達到痛哭流涕程度，才可能獲得王薀的原諒。

至於被害人為何會願意被「研討」而不反抗？檢察官廖維中表示，因為王薀此一組織會要求被害人簽本票、保密書及切結書並交出個人證件，威脅被害人如果敢說對團體不利的話，就要賠償每個參與「研討」者金錢。

檢察官指出，王薀此一團體並非捐款助人的宗教，而是歛財，在大安區擁有十多處道場，家中被搜出2,700萬現金，是利用佛學理念，搭配業力、下地獄、怒目金剛菩薩低眉等說詞，貫徹由上往下的嚴密結構，成為神佛化身來滿足個人欲望。

主任檢察官陳映蓁當庭表示，共犯李威到案時說，若提到王薀時要加上「老師」2字，因為王薀是他們心中的佛、上師，本案去年7月發生後，弟子對王薀極力保護，去年11月檢察官至案發的水月草堂搜索時，王薀的辦公室上鎖，弟子還謊稱辦公室已經多年沒使用，全案偵辦一再受阻，直到死者家屬的一封信，才讓王薀的身分曝光，案情才得以明朗；王薀的律師則表示，王薀待人處事善良，因此地位崇高，才會有這麼多人追隨。

在押的王薀及讀書會3大女護法幹子昀、梁碧茵、游秀鈴移審台北地院後，4人均否認犯罪，王薀哽咽表示在看守所被罵三字經、殺人犯，近70歲的身心已撐不住了，希望讓他交保，承辦主任檢察官陳映蓁及檢察官廖維中與公訴檢察官林于湄精準論告後，法官吳家桐認為，王薀等4人涉犯刑責7年至無期徒刑的傷害致死等罪，罪嫌重大，供詞避重就輕，有羈押原因及必要，4人均羈押禁見3個月。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
王薀悲情牌失靈　羈押禁見理由曝光
精舍殺人案起訴13人　藝人李威轉污點證人獲檢求輕判
【內幕】搶搭罷藍熱潮　民主補破網募資教戰守則曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

樂團悼雲云技術長：下輩子再一起演奏

更多熱門

相關新聞

精舍「十大酷刑」虐死習佛女會計　王薀漏夜開庭

精舍「十大酷刑」虐死習佛女會計　王薀漏夜開庭

作家王薀（本名王江鎮）領導的地下宗教團體，去年（2024年）涉指使藝人李威夫妻等信眾，逼做帳出包的蔡姓女會計認錯，體罰她每天做至少400次五體投地「大禮拜」等十大酷刑，導致蔡女飽受折磨2個月慘死。台北地檢署今依傷害致死等罪嫌起訴13人，並將在押的王男與3名核心女信徒移審北院，今下午5點召開接押庭調查後，法官深夜10點55分先諭知3名核心女信徒均羈押禁見，但因王薀不認罪，庭訊仍在進行。

台灣麥當勞「玉米濃湯」竟是全球獨有！關鍵起源曝光

台灣麥當勞「玉米濃湯」竟是全球獨有！關鍵起源曝光

台積電害慘熊本人沒辦法看醫生？

台積電害慘熊本人沒辦法看醫生？

進軍YT　胡瓜謙稱：到現在還在試

進軍YT　胡瓜謙稱：到現在還在試

胡瓜想回餐廳秀　被勸成就電視人

胡瓜想回餐廳秀　被勸成就電視人

關鍵字：

鏡週刊王薀

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面