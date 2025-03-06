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精舍命案起訴移審　王薀及3女護法「全續押禁見」原因曝光

▲▼精舍命案，女信徒游秀鈴、梁碧茵、幹子昀等三人裁定還押。（圖／記者李毓康攝）

▲精舍命案起訴移審，王蘊及3名女護法均維持羈押禁見。（圖／記者李毓康攝／下同）

記者黃哲民、趙蔡州／台北報導

作家王薀涉嫌在去年7月間教唆信眾，體罰不服教誨蔡姓女信眾跪拜懺悔，導致蔡女死於橫紋肌溶解症。台北地院6日召開4名在押被告起訴移審接押庭，審理後認定王薀及3名女護法幹子昀、梁碧茵與游秀鈴，涉犯重罪且偵查中曾有勾串滅證舉動，庭訊時供詞仍避重就輕，因此諭知4人續押禁見3個月。

▲▼精舍命案，女信徒游秀鈴、梁碧茵、幹子昀等三人裁定還押。（圖／記者李毓康攝）

▲▼精舍命案，女信徒游秀鈴、梁碧茵、幹子昀等三人裁定還押。（圖／記者李毓康攝）

▲▼精舍命案，女信徒游秀鈴、梁碧茵、幹子昀等三人裁定還押。（圖／記者李毓康攝）

台北地院法官6日晚間指出，本案共犯與證人彼此處於嚴密上下隸屬分明的組織關係網，人際控制力遠高於一般社會關係間之人，足認起訴後，4人仍有利用此種組織控制力，導致共犯、證人翻供的高度風險，基於趨吉避凶、免於刑罰的基本人性，4人更有勾串滅證動機，加上現今通訊網路通訊發達，顯難以具保、限制住居等替代手段防範，不足以擔保後續審判等程序順利進行。

法官還說，庭訊過程中，王薀、幹子昀及梁碧茵均不認罪，王薀還辯稱已不管會務，蔡女之死是「女人常有糾紛」，幹梁2人則推稱不知道是誰發起針對蔡姓女會計的「研討」，強調沒有動手體罰及教唆或共謀，至於游秀鈴則承認涉犯強制罪與傷害罪，辯稱不知會發生致死結果，綜合上述，諭知作家王蘊及3名女護法續押禁見3個月。

▲▼王薀上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

▲法院諭知續押後，王薀被警方帶上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

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