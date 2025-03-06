挨批！韓保養品廣告強調「鮭魚精液」　廠商急撤並致歉

▲一款韓系保養品竟主打「精液成分」，這段性暗示廣告惹出爭議。（圖／翻自《NEWS 1》）

圖文／鏡週刊

韓國近日有一開架品牌的保養品，其網路宣傳廣告引發爭議！廣告中強調這款保養品擁有「精液成分」，而且在韓國知名藥妝店「Olive Young」也買得到，不僅如此，廣告內容也踩到性暗示紅線，引發網友熱議、甚至是批評。

據南韓《NEWS 1》報導，這段網路廣告採取「女友視角」風格拍攝，影片中有一名男子，要帶女友到藥妝店買保養品，並推薦女友嘗試使用這款富含「鮭魚精液成分」的保養品。女友一度說「很髒」，試圖拒絕男子的提案，但後來女友還是買下這罐保養品，並馬上開箱使用。接著男子問：「有聞到精液的味道嗎？」女友回答：「沒有耶！」然後男子還說：「我以為使用起來會很黏，沒想到觸感還蠻滑順的。」

▲這段網路廣告採取「女友視角」風格拍攝。（翻自《NEWS 1》）

據悉廣告中提到的「鮭魚精液成分」，實際上就是「PDRN（Polydeoxyribonucleotide， 多聚脫氧核醣核苷酸）」的成分，因具有組織修復、傷口癒合和抗衰老的作用，因此被廣泛應用在個人護理品。不過這段廣告一出，引發正反兩極評價，就有網友批評，雖然PDRN的確是從鮭魚精液中萃取的，但整體廣告導向「色色精液」，不僅誤導觀眾，也讓人看了很不舒服。

報導指出，有位網友後來直接向廠商投訴反映，廠商則回應，產品的宣傳是外包給外部廣宣公司，並強調這段「到藥妝店買精液保養品」的網路廣告，並沒有獲得廠商的最終許可。目前廠商已向廣宣公司強烈要求，將這段極具爭議的廣告下架，廠商也向網友與消費者道歉。

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