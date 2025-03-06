屏東暖警即救援　及時勸阻昏倒男再開車

▲屏東警分局大同派出所副所長蔡建偉及警員王建智助羅男就醫並關心狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

74歲羅姓男子駕駛自小客車到加油站上廁所，突然昏倒，屏東警分局員警獲報處理，他甦醒後不願就醫，表示要上車休息就好，但要下車時又二度昏倒，救護人員將他送治療，事後警方也到醫院了解狀況，讓他非常感激。

屏東市和生路二段某加油站人員看見一名男子突然在站內昏倒，立即報警求助。屏東警分局大同派出所副所長蔡建偉及警員王建智獲報趕往了解，並通知救護車會同處理。

據了解，74歲羅姓男子當日獨自駕車外出，途中駛入加油站借用廁所，卻突感身體不適而倒地，加油站員工發現後上前立即關心，並通知警察及救護人員到場。而他也很快恢復意識，只是他堅持不願就醫，自行返回車內休息。

但員警擔心他繼續開車恐生意外，因此耐心勸導，希望他搭乘計程車返家，並主動聯繫其家屬說明情況。但就在他老翁準備下車時又再度昏倒，警方立刻再度通知救護人員，並成功說服他送醫治療；警方在他送醫後，仍特地前往醫院關心其狀況，並提醒他近期天氣變化大，應多加留意身體狀況，避免因體力不支或突發性疾病而影響安全。對於警方的即時協助，他深表感激，並表示未來會更加注意自身健康。

分局長林明波提醒，民眾如身體不適，應立即尋求醫療協助，切勿勉強駕車，以免發生危險。同時，若有慢性疾病或體力欠佳的情形，應盡量避免單獨外出，確保行車安全。