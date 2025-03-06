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社會 社會焦點 保障人權

傳幫王大陸打Uber司機　「四海幫小阿俊」背景曝光

記者黃翊婷／綜合報導

藝人王大陸近期爭議不斷，先是涉嫌逃兵役被捕，接著又捲入教唆傷害Uber司機事件。據傳，幫王大陸打司機的是四海幫海巨堂堂主、綽號「小阿俊」的陳子俊，早年他曾在酒後用安全帽打傷派出所所長，又因為涉及槍擊案被捕，後來加入四海幫受到重用。

▲▼王大陸500萬交保現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲王大陸5日以500萬元交保，面對媒體他雙手合十，避談案情。（圖／記者黃彥傑攝）

王大陸先前被爆料涉嫌偽造不實病歷，躲避服兵役，沒想到4日又傳出他因與Uber司機發生糾紛，竟教唆富二代友人游翔閔毆打司機。游男聽了王大陸的抱怨，找上四海幫海巨堂堂主陳子俊，再由陳男指示3名男子跟蹤並動手毆打司機，傳聞事後王大陸還包3萬6000元給陳男。

▲▼ 毆打司機 王大陸 。（圖／記者陸運陞攝）

▲動手毆打司機的3名男子被警方逮捕。圖為林姓男子。（圖／記者陸運陞攝）

王大陸涉嫌教唆友人游男痛毆司機一案，2人均被檢方依傷害罪聲押禁見，王大陸5日被法院裁定以500萬元交保，游男則被裁定羈押禁見。另外，動手的3名男子（林男、李男、彭男）也在5日落網，警方目前仍在追緝陳子俊。

根據《聯合新聞網》報導，今年37歲的陳子俊早期是竹聯幫文武堂永和會的成員，曾在酒後用安全帽打傷派出所所長，還曾捲入槍擊案被捕，後來因為母親跟了四海幫前幫主「弟哥」張建英，他轉而加入四海幫，並在幫內受到重用。

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